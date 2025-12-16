Assine
overlay
Início Gerais
DESLIZAMENTO DE MURO

Desabamento de casa em Sabará soterra criança e deixa outros 4 feridos

No momento do desabamento havia cinco pessoas dentro da residência, sendo que um adulto e uma criança foram completamente soterrados; todos foram socorridos

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/12/2025 07:58

compartilhe

SIGA
x
Desabamento ocorreu rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco, na manhã desta segunda-feira (15)
Desabamento ocorreu rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco, na manhã desta segunda-feira (15) crédito: CBMMG/Divulgação

Três crianças e dois adultos foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (16/12), depois de um barranco deslizar sobre a casa onde eles moravam.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pela chuva forte. Com o excesso de umidade, a terra desabou e atingiu a casa na rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco.

Leia Mais

A chamada entrou para o CBMMG, por volta de 5h20 da manhã de hoje e os militares seguem no local. De acordo com o tenente Raul, um muro de arrimo desceu sobre a casa e todos os ocupantes foram atingidos, sendo que três vítimas foram atingidas superficialmente e um adulto e uma criança ficaram completamente soterrados. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico sem gravidade aparente, exceto uma criança de 5 anos, que teve um corte na boca e sofreu parada cardiorrespiratória. Os bombeiros e o Samu realizaram o RCP por 50 minutos, conseguindo estabilizar a respiração.

Os adultos foram encaminhados para a UPA Sabará e a criança seguiu para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Tópicos relacionados:

chuva deslizamento grande grande-bh minas-gerais sabara

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay