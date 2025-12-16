Desabamento de casa em Sabará soterra criança e deixa outros 4 feridos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Três crianças e dois adultos foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (16/12), depois de um barranco deslizar sobre a casa onde eles moravam.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pela chuva forte. Com o excesso de umidade, a terra desabou e atingiu a casa na rua Zilda Caldeira de Oliveira, no Bairro Morro de São Francisco.

A chamada entrou para o CBMMG, por volta de 5h20 da manhã de hoje e os militares seguem no local. De acordo com o tenente Raul, um muro de arrimo desceu sobre a casa e todos os ocupantes foram atingidos, sendo que três vítimas foram atingidas superficialmente e um adulto e uma criança ficaram completamente soterrados.

Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico sem gravidade aparente, exceto uma criança de 5 anos, que teve um corte na boca e sofreu parada cardiorrespiratória. Os bombeiros e o Samu realizaram o RCP por 50 minutos, conseguindo estabilizar a respiração.

Os adultos foram encaminhados para a UPA Sabará e a criança seguiu para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.