Criança é reanimada por 50 minutos ao ser socorrida de soterramento

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma criança de cinco anos foi reanimada depois de 50 minutos de manobras de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP) em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi socorrida dos escombros de uma casa atingida por um deslizamento na manhã desta terça-feira (16/12). Outras duas crianças e dois adultos sofreram ferimentos leves.

Depois de quase uma hora de RCP, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e o Samu conseguiram estabilizar a respiração da criança e encaminhá-la para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade durante a noite. A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa.

Todos os ocupantes foram atingidos. Três vítimas tiveram ferimentos leves, mas um adulto e uma criança ficaram completamente soterrados. Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico. Os adultos foram encaminhados para a UPA Sabará.

