DESLIZAMENTO EM SABARÁ

Criança é reanimada por 50 minutos ao ser socorrida de soterramento

Barranco desabou e derrubou um muro de arrimo em cima de uma casa, em Sabará, na Grande BH; três crianças e dois adultos foram atingidos

Melissa Souza
16/12/2025 10:06

Bombeiros e Samu reanimaram criança de cinco anos após 50 minutos de RCP
Bombeiros e Samu reanimaram criança de cinco anos após 50 minutos de RCP crédito: Divulgação/CBMMG

Uma criança de cinco anos foi reanimada depois de 50 minutos de manobras de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP) em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi socorrida dos escombros de uma casa atingida por um deslizamento na manhã desta terça-feira (16/12). Outras duas crianças e dois adultos sofreram ferimentos leves.

Depois de quase uma hora de RCP, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) e o Samu conseguiram estabilizar a respiração da criança e encaminhá-la para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade durante a noite. A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa.

Todos os ocupantes foram atingidos. Três vítimas tiveram ferimentos leves, mas um adulto e uma criança ficaram completamente soterrados. Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico. Os adultos foram encaminhados para a UPA Sabará.

