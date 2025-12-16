Assine
overlay
Início Gerais
MAIS CHUVA?

Previsão tempo para BH: saiba se continua chovendo nesta terça (16/12)

A temperatura mínima registrada pela Defesa Civil de BH foi de 18,4 °C, e a máxima estimada é de 30 °C à tarde

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
16/12/2025 09:23

compartilhe

SIGA
x
Chuva? Confira previsão do tempo em BH nesta terça-feira (16/12)
Chuva? Confira previsão do tempo em BH nesta terça-feira (16/12) crédito: Larissa Leone/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, nesta terça-feira (16/12), segundo informações da Defesa Civil do município. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

A temperatura mínima registrada foi de 18,4 °C, e a máxima estimada é de 30 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuvas fortes.


Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 19,3 °C, às 3h15
  • Centro-Sul: 18,4 °C, às 5h10
  • Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 2h
  • Pampulha: 19,8 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 5h
  • Venda Nova: 20,2 °C, às 5h05 

Ainda segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, nos primeiros 16 dias de dezembro, foram registrados 11 dias com chuva na capital. Confira a distribuição por regionais:

  • Barreiro: 10 dias
  • Centro-Sul: 10 dias
  • Hipercentro: 10 dias
  • Leste: 10 dias
  • Nordeste: 11 dias
  • Noroeste: 9 dias
  • Norte: 9 dias
  • Oeste: 11 dias
  • Pampulha: 9 dias
  • Venda Nova: 10 dias


ACUMULADO DE CHUVAS (mm) entre 18h de segunda (15) e 6h de terça (16):

  • Barreiro: 3,4 (1%)
  • Centro Sul: 13,7 (3,7%)
  • Hipercentro: 4,6 (1,4%)
  • Leste: 25,8 (7,6%)
  • Nordeste: 58,4 (17,2%)
  • Noroeste: 2,8 (0,8%)
  • Norte: 14,6 (4,3%)
  • Oeste: 4,6 (1,4%)
  • Pampulha: 5 (1,5%)
  • Venda Nova: 34,5 (10,2%)


ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em DEZEMBRO até 6h do dia 16:

  • Barreiro: 169,0 (49,8%)
  • Centro Sul: 282,2 (83,5%)
  • Hipercentro: 158 (46,6%)
  • Leste: 240,4 (70,9%)
  • Nordeste: 249,6 (73,6%)
  • Noroeste: 204,8(60,4%)
  • Norte: 199,8 (58,9%)
  • Oeste: 193 (56,9%)
  • Pampulha: 151,8 (44,8%)
  • Venda Nova: 176,6 (52,1%)

Leia Mais

Minas Gerais

Instabilidades persistem atuando no Sudeste de Minas Gerais, mantendo condições favoráveis para temporais na região nesta terça-feira (16/12). A instabilidade atmosférica tende a se intensificar com a chegada de uma frente no decorrer do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na Zona da Mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, em todas as regiões mineiras. O tempo deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira (17/12).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O céu permanece parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Tópicos relacionados:

alerta belo-horizonte chuvas defesa-civil inmet minas-gerais previsao tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay