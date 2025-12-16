Previsão tempo para BH: saiba se continua chovendo nesta terça (16/12)
A temperatura mínima registrada pela Defesa Civil de BH foi de 18,4 °C, e a máxima estimada é de 30 °C à tarde
Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, nesta terça-feira (16/12), segundo informações da Defesa Civil do município.
A temperatura mínima registrada foi de 18,4 °C, e a máxima estimada é de 30 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuvas fortes.
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 19,3 °C, às 3h15
- Centro-Sul: 18,4 °C, às 5h10
- Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 2h
- Pampulha: 19,8 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 5h
- Venda Nova: 20,2 °C, às 5h05
Ainda segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, nos primeiros 16 dias de dezembro, foram registrados 11 dias com chuva na capital. Confira a distribuição por regionais:
- Barreiro: 10 dias
- Centro-Sul: 10 dias
- Hipercentro: 10 dias
- Leste: 10 dias
- Nordeste: 11 dias
- Noroeste: 9 dias
- Norte: 9 dias
- Oeste: 11 dias
- Pampulha: 9 dias
- Venda Nova: 10 dias
ACUMULADO DE CHUVAS (mm) entre 18h de segunda (15) e 6h de terça (16):
- Barreiro: 3,4 (1%)
- Centro Sul: 13,7 (3,7%)
- Hipercentro: 4,6 (1,4%)
- Leste: 25,8 (7,6%)
- Nordeste: 58,4 (17,2%)
- Noroeste: 2,8 (0,8%)
- Norte: 14,6 (4,3%)
- Oeste: 4,6 (1,4%)
- Pampulha: 5 (1,5%)
- Venda Nova: 34,5 (10,2%)
ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em DEZEMBRO até 6h do dia 16:
- Barreiro: 169,0 (49,8%)
- Centro Sul: 282,2 (83,5%)
- Hipercentro: 158 (46,6%)
- Leste: 240,4 (70,9%)
- Nordeste: 249,6 (73,6%)
- Noroeste: 204,8(60,4%)
- Norte: 199,8 (58,9%)
- Oeste: 193 (56,9%)
- Pampulha: 151,8 (44,8%)
- Venda Nova: 176,6 (52,1%)
Minas Gerais
Instabilidades persistem atuando no Sudeste de Minas Gerais, mantendo condições favoráveis para temporais na região nesta terça-feira (16/12). A instabilidade atmosférica tende a se intensificar com a chegada de uma frente no decorrer do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Há previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na Zona da Mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, em todas as regiões mineiras. O tempo deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira (17/12).
O céu permanece parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.