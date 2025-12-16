Previsão tempo para BH: saiba se continua chovendo nesta terça (16/12)

Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, nesta terça-feira (16/12), segundo informações da Defesa Civil do município.

A temperatura mínima registrada foi de 18,4 °C, e a máxima estimada é de 30 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% à tarde. A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuvas fortes.



Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 19,3 °C, às 3h15

Centro-Sul: 18,4 °C, às 5h10

Oeste: 18,4 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 2h

Pampulha: 19,8 °C, com sensação térmica de 21,9 °C, às 5h

Venda Nova: 20,2 °C, às 5h05

Ainda segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, nos primeiros 16 dias de dezembro, foram registrados 11 dias com chuva na capital. Confira a distribuição por regionais:

Barreiro: 10 dias

Centro-Sul: 10 dias

Hipercentro: 10 dias

Leste: 10 dias

Nordeste: 11 dias

Noroeste: 9 dias

Norte: 9 dias

Oeste: 11 dias

Pampulha: 9 dias

Venda Nova: 10 dias



ACUMULADO DE CHUVAS (mm) entre 18h de segunda (15) e 6h de terça (16):

Barreiro: 3,4 (1%)

Centro Sul: 13,7 (3,7%)

Hipercentro: 4,6 (1,4%)

Leste: 25,8 (7,6%)

Nordeste: 58,4 (17,2%)

Noroeste: 2,8 (0,8%)

Norte: 14,6 (4,3%)

Oeste: 4,6 (1,4%)

Pampulha: 5 (1,5%)

Venda Nova: 34,5 (10,2%)



ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em DEZEMBRO até 6h do dia 16:

Barreiro: 169,0 (49,8%)

Centro Sul: 282,2 (83,5%)

Hipercentro: 158 (46,6%)

Leste: 240,4 (70,9%)

Nordeste: 249,6 (73,6%)

Noroeste: 204,8(60,4%)

Norte: 199,8 (58,9%)

Oeste: 193 (56,9%)

Pampulha: 151,8 (44,8%)

Venda Nova: 176,6 (52,1%)

Minas Gerais

Instabilidades persistem atuando no Sudeste de Minas Gerais, mantendo condições favoráveis para temporais na região nesta terça-feira (16/12). A instabilidade atmosférica tende a se intensificar com a chegada de uma frente no decorrer do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na Zona da Mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, em todas as regiões mineiras. O tempo deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira (17/12).

O céu permanece parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

