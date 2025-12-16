Assine
DESLIZAMENTO DE MURO

Menino de cinco anos soterrado em Sabará está em estado grave

Luigi de Jesus Auricho se encontra no CTI do Hospital João XXIII acompanhado pela mãe

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Repórter
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
16/12/2025 12:50

Três irmãos, de 5, 7 e 10 anos, e os pais, de 43 e 51, foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Grande BH, na manhã desta terça-feira (16/12)
Familiares recebem notícias do estado de saúde de Luigi de Jesus, menino de 5 anos soterrado em Sabará (MG) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Luigi de Jesus Auricho, o menino de cinco anos que foi soterrado com a família em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/12), está em estado grave no CTI do Hospital João XXIII, na região central de Belo Horizonte. O pai, a mãe e dois irmãos também estavam na casa no momento do desabamento. 

Segundo familiares que se encontram no hospital, Luigi passa por procedimentos médicos e ainda não há informações sobre possíveis sequelas. A mãe, Betânia Graziela dos Santos Jesus, acompanha o filho e se encontra extremamente fragilizada. Um pastor e agentes da Assistência Social de Sabará prestam apoio à família. 

O deslizamento

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade durante a noite. A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa.

Todos os ocupantes foram atingidos, sendo que a mãe e dois filhos foram atingidos superficialmente. Já o pai e o menino ficaram completamente soterrados. Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico sem gravidade aparente, exceto por Luigi, que teve um corte na boca e sofreu parada cardiorrespiratória. 

Depois de quase uma hora de reanimação cardiorrespiratória (RCP), os bombeiros e agentes do Samu conseguiram estabilizar a respiração da criança e encaminhá-la para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

