Menino de cinco anos soterrado em Sabará está em estado grave

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Luigi de Jesus Auricho, o menino de cinco anos que foi soterrado com a família em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/12), está em estado grave no CTI do Hospital João XXIII, na região central de Belo Horizonte. O pai, a mãe e dois irmãos também estavam na casa no momento do desabamento.

Segundo familiares que se encontram no hospital, Luigi passa por procedimentos médicos e ainda não há informações sobre possíveis sequelas. A mãe, Betânia Graziela dos Santos Jesus, acompanha o filho e se encontra extremamente fragilizada. Um pastor e agentes da Assistência Social de Sabará prestam apoio à família.

O deslizamento

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade durante a noite. A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa.

Todos os ocupantes foram atingidos, sendo que a mãe e dois filhos foram atingidos superficialmente. Já o pai e o menino ficaram completamente soterrados. Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico sem gravidade aparente, exceto por Luigi, que teve um corte na boca e sofreu parada cardiorrespiratória.

Depois de quase uma hora de reanimação cardiorrespiratória (RCP), os bombeiros e agentes do Samu conseguiram estabilizar a respiração da criança e encaminhá-la para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia