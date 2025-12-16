Menino de cinco anos soterrado em Sabará está em estado grave
Luigi de Jesus Auricho se encontra no CTI do Hospital João XXIII acompanhado pela mãe
Luigi de Jesus Auricho, o menino de cinco anos que foi soterrado com a família em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (16/12), está em estado grave no CTI do Hospital João XXIII, na região central de Belo Horizonte. O pai, a mãe e dois irmãos também estavam na casa no momento do desabamento.
Segundo familiares que se encontram no hospital, Luigi passa por procedimentos médicos e ainda não há informações sobre possíveis sequelas. A mãe, Betânia Graziela dos Santos Jesus, acompanha o filho e se encontra extremamente fragilizada. Um pastor e agentes da Assistência Social de Sabará prestam apoio à família.
O deslizamento
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o desabamento foi provocado pelo excesso de umidade devido à chuva forte que atingiu a cidade durante a noite. A terra de um barranco ao lado desabou e atingiu um muro de arrimo que desceu sobre a casa.
Todos os ocupantes foram atingidos, sendo que a mãe e dois filhos foram atingidos superficialmente. Já o pai e o menino ficaram completamente soterrados. Segundo os bombeiros, todos foram retirados e encaminhados para atendimento médico sem gravidade aparente, exceto por Luigi, que teve um corte na boca e sofreu parada cardiorrespiratória.
Depois de quase uma hora de reanimação cardiorrespiratória (RCP), os bombeiros e agentes do Samu conseguiram estabilizar a respiração da criança e encaminhá-la para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
