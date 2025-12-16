Como as mudanças climáticas estão deixando os temporais mais extremos
A frequência de eventos extremos como o que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 tem aumentado; cientistas explicam a relação entre o aquecimento global e as tempestades
Eventos climáticos extremos, como a grande enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, estão se tornando mais frequentes e intensos. A razão principal para essa mudança está diretamente ligada ao aquecimento global. A atmosfera mais quente funciona como um reservatório maior de umidade, preparando o cenário para chuvas muito mais fortes.
O processo é uma consequência direta do aumento da temperatura média do planeta. Para cada grau Celsius de aquecimento, a atmosfera consegue reter cerca de 7% a mais de vapor de água. Quando as condições para a formação de uma tempestade se alinham, essa umidade extra é liberada de uma só vez, resultando em volumes de chuva que superam recordes históricos.
Como a temperatura influencia as tempestades
O calor não apenas aumenta a quantidade de vapor de água no ar, mas também fornece mais energia para os sistemas climáticos. Essa energia extra funciona como um combustível, intensificando a força dos ventos, a frequência de raios e a probabilidade de ocorrência de granizo. É por isso que os alertas da Defesa Civil mencionam múltiplos riscos, não apenas a chuva.
Outro fator importante é a temperatura dos oceanos. Águas mais quentes evaporam mais, injetando ainda mais umidade na atmosfera. Essa umidade pode ser transportada por correntes de ar por milhares de quilômetros, influenciando o clima em regiões distantes da costa, como ocorre no sul do Brasil. A combinação de uma atmosfera carregada e energizada cria o que se pode chamar de "supertempestades".
Um padrão que se repete
O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é um caso isolado, mas parte de uma tendência global observada nas últimas décadas. Cidades em todo o mundo estão enfrentando desastres naturais com uma frequência alarmante. As chuvas torrenciais que causam inundações e deslizamentos se tornaram um desafio constante para áreas urbanas.
A infraestrutura existente, como sistemas de drenagem e contenção, muitas vezes não foi projetada para suportar a nova realidade climática. Esses eventos extremos testam os limites das cidades e expõem a vulnerabilidade da população a um clima em rápida transformação. A ciência aponta que, enquanto as emissões de gases de efeito estufa não forem drasticamente reduzidas, a tendência é de que esses fenômenos se tornem ainda mais comuns e intensos, sendo que parte do aumento na intensidade já é inevitável devido ao aquecimento acumulado.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.