Por que tantas carretas se acidentam na Rodovia Fernão Dias?
Excesso de peso, fadiga de motoristas e fiscalização falha estão entre as causas; entenda o problema que paralisa uma das principais vias do país
compartilheSIGA
Os constantes acidentes envolvendo carretas e caminhões na Rodovia Fernão Dias se tornaram um problema crônico que afeta uma das principais artérias logísticas do Brasil. As interdições, que podem durar horas, geram congestionamentos quilométricos e expõem uma combinação perigosa de fatores que vão além de simples fatalidades no trânsito entre São Paulo e Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na raiz do problema está uma união de falhas humanas, mecânicas e de fiscalização. A rotina dos motoristas de carga é marcada por jornadas exaustivas para cumprir prazos apertados. Essa pressão resulta em fadiga e diminuição dos reflexos, elementos cruciais para a segurança em uma rodovia com trechos de serra, curvas acentuadas e variações climáticas constantes.
Leia Mais
O excesso de peso é outro fator determinante. Veículos sobrecarregados têm seu sistema de freios comprometido, aumentando a distância necessária para uma parada de emergência. Além disso, o peso extra danifica o asfalto e torna o caminhão mais instável, principalmente em descidas íngremes, comuns no trajeto da Fernão Dias.
Principais causas dos acidentes
A recorrência das colisões pode ser atribuída a um conjunto específico de problemas que se potencializam mutuamente. Entender essas causas é o primeiro passo para visualizar a complexidade da situação na rodovia.
Fadiga dos motoristas: longas horas ao volante, muitas vezes sem o descanso adequado, reduzem a capacidade de reação e aumentam o risco de erros fatais.
Excesso de peso: a prática de transportar mais carga do que o permitido sobrecarrega os freios e a suspensão, tornando o veículo perigosamente instável.
Falta de manutenção: pneus carecas, freios desgastados e outros problemas mecânicos são comuns e elevam drasticamente a probabilidade de acidentes.
Imprudência: excesso de velocidade, principalmente em trechos de serra e com chuva, e ultrapassagens em locais proibidos são comportamentos de risco frequentes.
A fiscalização insuficiente agrava todo o cenário. A baixa frequência de inspeções de peso e das condições dos veículos permite que caminhões em situação irregular continuem circulando livremente. Sem uma fiscalização rigorosa e contínua, as normas de segurança se tornam apenas uma recomendação.
O impacto vai além dos riscos imediatos aos motoristas. Os bloqueios na via causam prejuízos econômicos significativos, com atrasos na entrega de mercadorias, aumento do custo do frete e interrupção da cadeia produtiva que depende da rodovia. Para os milhares de motoristas de carros de passeio, as interdições representam horas perdidas no trânsito e uma constante sensação de insegurança.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.