BH: Região Centro-Sul registra 90% da chuva prevista para dezembro

A Região Centro-Sul de Belo Horizonte já acumulou 307,4 milímetros de chuva em dezembro, o que representa 90,7% da média climatológica esperada para todo o mês, de 339,1 mm. Os dados são da Defesa Civil Municipal e foram atualizados até as 6h desta quinta-feira (18/12).

Segundo o órgão, nas últimas 12 horas o volume registrado na região foi de 1,6 mm, mas o acumulado mensal elevado mantém o cenário de atenção para ocorrências relacionadas ao período chuvoso, como deslizamentos e alagamentos.

Além da Centro-Sul, outras regionais também apresentam volumes elevados de chuva neste mês. A Região Nordeste já acumulou 312,4 mm (92,1%), seguida pela Leste, com 280,2 mm (82,6%), e pela Noroeste, com 266,8 mm (78,7%). Os menores volumes acumulados foram registrados no Hipercentro (175,6 mm – 51,8%) e na Pampulha (186,4 mm – 55%).

Nas últimas 12 horas, os maiores volumes foram observados nas regiões Noroeste (5,4 mm), Venda Nova (5,0 mm) e Nordeste (4,6 mm).

Nesta quinta-feira (18/12), Belo Horizonte deve ter céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, conforme a previsão da Defesa Civil Municipal. A menor temperatura registrada foi de 15,1 °C, na Região Oeste, às 3h, com sensação térmica de -1,4 °C. A temperatura máxima prevista é de 25 °C, e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 75% no período da tarde.

A Defesa Civil orienta moradores de áreas de risco a ficarem atentos a sinais de instabilidade, como trincas em imóveis, rachaduras no solo e inclinação de muros ou postes. Em caso de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

Acumulado de chuvas (mm) entre 18h de 17/12 e 6h de 18/12:

Barreiro: 2,6 (0,8%)

Centro Sul: 1,6 (0,5%)

Hipercentro: 3,0 (0,9%)

Leste: 2,4 (0,7%)

Nordeste: 4,6 (1,4%)

Noroeste: 5,4 (1,6%)

Norte: 2,8 (0,8%)

Oeste: 4,0 (1,2%)

Pampulha: 4,2 (1,2%)

Venda Nova: 5,0 (1,5%)

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro até 6h de 18/12:

Barreiro: 195,9 (57,8%)

Centro Sul: 307,4 (90,7%)

Hipercentro: 175,6 (51,8%)

Leste: 280,2 (82,6%)

Nordeste: 312,4 (92,1%)

Noroeste: 266,8 (78,7%)

Norte: 251,0 (74,0%)

Oeste: 217,8 (64,2%)

Pampulha: 186,4 (55,0%)

Venda Nova: 216,0 (63,7%)

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.