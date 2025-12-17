Assine
ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva em Minas: chega a 63 o número de cidades em situação de emergência

Em 24 horas, sete municípios entraram na lista da Defesa Civil de Minas Gerais; 17 deles emitiram decretos

Melissa Souza
17/12/2025 11:47 - atualizado em 17/12/2025 11:48

Passarela de pedestres caiu após as fortes chuvas em Santa Luzia, na Grande BH. Ela fica na Rua José Pedro de Carvalho, Bairro Ponte Pequena, na sede municipal.
De acordo com o balanço da Defesa Civil, há dois mil desalojados crédito: JULIO MOREIRA/EM/D.A PRESS

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 13% em 24 horas, segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado nesta quarta-feira (17/12). Até ontem, 56 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 63, mais do que o dobro comparado ao mesmo período do ano passado – 24. Desses, 17 emitiram decretos de emergência.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número segue estabilizado desde o dia 30 de novembro.

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 298, 21 a mais do que o quantitativo dessa segunda-feira (16/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, ainda não houve mortes registradas, mas em 17 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.

Cidades em situação de emergência

  • Almenara
  • Alvinópolis
  • Araçuaí
  • Araguari
  • Belmiro Braga
  • Bom Despacho
  • Bonito de Minas
  • Camanducaia
  • Campo Belo
  • Cana Verde
  • Canápolis
  • Capitão Enéas
  • Carlos Chagas
  • Cássia
  • Cedro do Abaeté
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Barra de Minas
  • Cônego Marinho
  • Delfinópolis
  • Divisópolis
  • Eugenópolis
  • Fama
  • Frutal
  • Guapé
  • Ibiracatu
  • Iguatama
  • Ilicínea
  • Itabira
  • Itabirinha
  • Itaúna
  • Itumirim
  • Joaíma
  • João Pinheiro
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Luz
  • Machacalis
  • Manga
  • Manhuaçu
  • Montes Claros
  • Novo Cruzeiro
  • Ouro Branco
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pará de Minas
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pequeri
  • Porteirinha
  • Prata
  • Rio Doce
  • Sacramento
  • Santana do Riacho
  • São Francisco de Sales
  • São João do Oriente
  • São Sebastião de Bela Vista
  • Senador Amaral
  • Senador Firmino
  • Ubá
  • Unaí
  • Varginha

