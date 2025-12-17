Chuva em Minas: chega a 63 o número de cidades em situação de emergência

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 13% em 24 horas, segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado nesta quarta-feira (17/12). Até ontem, 56 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 63, mais do que o dobro comparado ao mesmo período do ano passado – 24. Desses, 17 emitiram decretos de emergência.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número segue estabilizado desde o dia 30 de novembro.

Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 298, 21 a mais do que o quantitativo dessa segunda-feira (16/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, ainda não houve mortes registradas, mas em 17 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.

Cidades em situação de emergência