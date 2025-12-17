Chuva em Minas: chega a 63 o número de cidades em situação de emergência
Em 24 horas, sete municípios entraram na lista da Defesa Civil de Minas Gerais; 17 deles emitiram decretos
compartilheSIGA
O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 13% em 24 horas, segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais divulgado nesta quarta-feira (17/12). Até ontem, 56 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 63, mais do que o dobro comparado ao mesmo período do ano passado – 24. Desses, 17 emitiram decretos de emergência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há dois mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. O número segue estabilizado desde o dia 30 de novembro.
Leia Mais
Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 298, 21 a mais do que o quantitativo dessa segunda-feira (16/12). No mesmo período de 2024, havia 323 desalojados e 145 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, ainda não houve mortes registradas, mas em 17 de dezembro do ano passado, Minas já contava com uma morte.
A Defesa Civil estadual também já distribuiu 155 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 205 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 205 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 171 colchões; 7 lonas; 375 cestas básicas e 2 mil telhas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cidades em situação de emergência
- Almenara
- Alvinópolis
- Araçuaí
- Araguari
- Belmiro Braga
- Bom Despacho
- Bonito de Minas
- Camanducaia
- Campo Belo
- Cana Verde
- Canápolis
- Capitão Enéas
- Carlos Chagas
- Cássia
- Cedro do Abaeté
- Comendador Gomes
- Conceição da Barra de Minas
- Cônego Marinho
- Delfinópolis
- Divisópolis
- Eugenópolis
- Fama
- Frutal
- Guapé
- Ibiracatu
- Iguatama
- Ilicínea
- Itabira
- Itabirinha
- Itaúna
- Itumirim
- Joaíma
- João Pinheiro
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Luz
- Machacalis
- Manga
- Manhuaçu
- Montes Claros
- Novo Cruzeiro
- Ouro Branco
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pará de Minas
- Pavão
- Pedra Azul
- Pequeri
- Porteirinha
- Prata
- Rio Doce
- Sacramento
- Santana do Riacho
- São Francisco de Sales
- São João do Oriente
- São Sebastião de Bela Vista
- Senador Amaral
- Senador Firmino
- Ubá
- Unaí
- Varginha