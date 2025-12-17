Como identificar se sua casa está em uma área de risco de deslizamento

Com o aumento das chuvas em diversas regiões do país, cresce a preocupação com a segurança de moradias construídas em encostas ou terrenos instáveis. Em Minas Gerais noventa e um municípios estão sob alerta de grande perigo para deslizamentos e alagamentos nesta quarta-feira (17/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, indica alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta - localizadas nas regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Identificar os sinais de um possível deslizamento de terra pode ser a diferença entre a prevenção e uma tragédia. Saber o que observar na estrutura da casa e no terreno ao redor é fundamental.

Mudanças repentinas no ambiente são os principais indicadores de que algo está errado. Muitas vezes, os sinais são sutis, mas a observação atenta pode revelar um perigo iminente. A instabilidade do solo costuma se manifestar tanto dentro quanto fora do imóvel, exigindo atenção constante dos moradores.

Sinais de alerta dentro e fora de casa

A Defesa Civil orienta que os moradores fiquem atentos a mudanças na estrutura do imóvel e no terreno ao redor. Os indícios mais comuns de que uma área pode estar em risco incluem:

Trincas e rachaduras: o aparecimento de novas fissuras em paredes, pisos, muros ou escadas é um dos sinais mais evidentes.

Portas e janelas emperradas: se portas ou janelas começam a agarrar ou não fecham corretamente, pode ser um sinal de que a estrutura da casa está se movendo.

Inclinação de estruturas: postes, cercas ou árvores que se inclinam de forma súbita indicam movimentação do solo.

Surgimento de água: o aparecimento de minas d’água ou umidade em locais onde antes não havia é um forte indício de saturação do solo.

Sons incomuns: estalos nas paredes ou no telhado podem significar que a estrutura está sob forte pressão e cedendo.

Recomendação:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Rachaduras no solo, especialmente em terrenos inclinados, também são um sinal de alerta grave. A formação de "degraus" ou uma aparência "embarrigada" em barrancos próximos são outros pontos que merecem atenção redobrada.

O que fazer ao notar os sinais?

A recomendação principal é agir com rapidez. Ao perceber qualquer um desses sinais, a primeira atitude deve ser sair do imóvel imediatamente e procurar um lugar seguro, longe da área de risco. Não tente consertar rachaduras ou salvar objetos que possam colocar sua vida em perigo.

Em seguida, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. O órgão é responsável por enviar uma equipe técnica para avaliar a situação e orientar sobre os procedimentos corretos. Também é fundamental alertar os vizinhos sobre o risco, pois a segurança de todos na área pode estar comprometida.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria