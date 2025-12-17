Assine
ALERTA VERMELHO

Grande perigo: quase 100 cidades de MG estão sob alerta de deslizamentos

Municípios mineiros correm risco de sofrer com deslizamentos e alagamentos ao longo do dia; confira a lista completa

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
17/12/2025 08:38

Três irmãos, de 5, 7 e 10 anos, e os pais, de 43 e 51, foram atingidos por um desabamento em Sabará (MG), na Grande BH, na manhã desta terça-feira (16/12)
Grande perigo: quase 100 cidades de MG estão sob alerta de deslizamentos crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Noventa e um municípios de Minas Gerais estão sob alerta de grande perigo para deslizamentos e alagamentos nesta quarta-feira (17/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, considerado um volume pluviométrico bastante alto, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

Segundo o Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, indica alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta - localizadas nas regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Um dos municípios sob alerta é Juiz de Fora, que enfrentou chuvas intensas na segunda-feira (15/12), com um total de 120 mm de precipitação em menos de uma hora. Onze pessoas foram resgatadas em situação de alagamento e inundação.

Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG estão sob alerta?

  • Além Paraíba
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Antônio Carlos
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Araponga
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Barão de Monte Alto
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Bom Jardim de Minas
  • Caiana
  • Caparaó
  • Carangola
  • Cataguases
  • Chácara
  • Chiador
  • Coimbra
  • Coronel Pacheco
  • Descoberto
  • Divinésia
  • Divino
  • Dona Eusébia
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Faria Lemos
  • Fervedouro
  • Goianá
  • Guarani
  • Guarará
  • Guidoval
  • Guiricema
  • Itamarati de Minas
  • Juiz de Fora
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Lima Duarte
  • Luisburgo
  • Manhumirim
  • Mar de Espanha
  • Maripá de Minas
  • Matias Barbosa
  • Mercês
  • Miradouro
  • Miraí
  • Muriaé
  • Olaria
  • Orizânia
  • Palma
  • Patrocínio do Muriaé
  • Pedra Bonita
  • Pedra Dourada
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piau
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Recreio
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Rosário da Limeira
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Margarida
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São João do Manhuaçu
  • São João Nepomuceno
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • Senador Cortes
  • Simão Pereira
  • Tabuleiro
  • Tocantins
  • Tombos
  • Ubá
  • Vieiras
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande

