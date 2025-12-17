Grande perigo: quase 100 cidades de MG estão sob alerta de deslizamentos
Municípios mineiros correm risco de sofrer com deslizamentos e alagamentos ao longo do dia; confira a lista completa
Noventa e um municípios de Minas Gerais estão sob alerta de grande perigo para deslizamentos e alagamentos nesta quarta-feira (17/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, considerado um volume pluviométrico bastante alto, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
Segundo o Inmet, o alerta vermelho, de grande perigo, indica alto risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta - localizadas nas regiões Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Um dos municípios sob alerta é Juiz de Fora, que enfrentou chuvas intensas na segunda-feira (15/12), com um total de 120 mm de precipitação em menos de uma hora. Onze pessoas foram resgatadas em situação de alagamento e inundação.
Em caso de chuva forte e constante, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. É necessário observar alterações nas encostas e permanecer em locais seguros. Já em caso de inundação, a população deve proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades de MG estão sob alerta?
- Além Paraíba
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araponga
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Barão de Monte Alto
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bom Jardim de Minas
- Caiana
- Caparaó
- Carangola
- Cataguases
- Chácara
- Chiador
- Coimbra
- Coronel Pacheco
- Descoberto
- Divinésia
- Divino
- Dona Eusébia
- Ervália
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Goianá
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Itamarati de Minas
- Juiz de Fora
- Laranjal
- Leopoldina
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Maripá de Minas
- Matias Barbosa
- Mercês
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Olaria
- Orizânia
- Palma
- Patrocínio do Muriaé
- Pedra Bonita
- Pedra Dourada
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Pirapetinga
- Piraúba
- Recreio
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santa Rita de Jacutinga
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São Sebastião da Vargem Alegre
- Senador Cortes
- Simão Pereira
- Tabuleiro
- Tocantins
- Tombos
- Ubá
- Vieiras
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande