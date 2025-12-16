47 cidades de MG podem ter temporal com deslizamentos até esta quarta (17)

Na Zona da Mata e no Sul/Sudoeste de Minas Gerais, 47 municípios estão sob alerta vermelho para acumulado de chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (16/12). O alerta é válido até a manhã desta quarta-feira (17/12).

As cidades sob alerta podem enfrentar chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande perigo de alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Um dos municípios sob alerta é Juiz de Fora, na Zona da Mata, que enfrentou chuvas intensas nessa segunda-feira (15/12). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi registrado um total de 120 mm de chuva em menos de uma hora no município. Onze pessoas foram resgatadas em situação de alagamento/inundação.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver ruas alagadas e carros quase totalmente submersos. Moradores chegaram a ficar presos dentro de um ônibus, também alagado, subindo nos bancos e nas catracas para se proteger da água. Não foram registrados feridos, óbitos ou desaparecimentos.

Recomendações em caso de chuvas

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais ;nformações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Municípios sob alerta