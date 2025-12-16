47 cidades de MG podem ter temporal com deslizamentos até esta quarta (17)
Municípios podem enfrentar chuvas de superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia; há risco de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco
Na Zona da Mata e no Sul/Sudoeste de Minas Gerais, 47 municípios estão sob alerta vermelho para acumulado de chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira (16/12). O alerta é válido até a manhã desta quarta-feira (17/12).
As cidades sob alerta podem enfrentar chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande perigo de alagamentos e transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.
Um dos municípios sob alerta é Juiz de Fora, na Zona da Mata, que enfrentou chuvas intensas nessa segunda-feira (15/12). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foi registrado um total de 120 mm de chuva em menos de uma hora no município. Onze pessoas foram resgatadas em situação de alagamento/inundação.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver ruas alagadas e carros quase totalmente submersos. Moradores chegaram a ficar presos dentro de um ônibus, também alagado, subindo nos bancos e nas catracas para se proteger da água. Não foram registrados feridos, óbitos ou desaparecimentos.
Recomendações em caso de chuvas
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observe alteração nas encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais ;nformações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Municípios sob alerta
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Baependi
- Belmiro Braga
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Brazópolis
- Camanducaia
- Carvalhos
- Chácara
- Chiador
- Córrego do Bom Jesus
- Delfim Moreira
- Dom Viçoso
- Gonçalves
- Guarará
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Juiz de Fora
- Liberdade
- Lima Duarte
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Olaria
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pequeri
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pouso Alto
- Rio Preto
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana do Deserto
- Santa Rita de Jacutinga
- Santo Antônio do Aventureiro
- São Sebastião do Rio Verde
- Sapucaí-Mirim
- Senador Cortes
- Simão Pereira
- Virgínia
- Wenceslau Braz