Previsão do tempo BH: chove nesta sexta-feira? veja

A previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira (19/12) é de céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, e a máxima estimada chega a 25°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 65% no período da tarde.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 18,9 °C, às 5h15

Centro-Sul: 18,3 °C, às 4h55

Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 7,2 °C, às 2h10

Pampulha: 19,3 °C, com sensação térmica de 19,9 °C, às 2h10

Venda Nova: 20,1 °C, às 4h25

Acumulado de chuvas em dezembro (até 5h20 do dia 19)

Barreiro: 195,9 mm (57,8%)

Centro-Sul: 307,4 mm (90,7%)

Hipercentro: 176,4 mm (52%)

Leste: 280,4 mm (82,7%)

Nordeste: 312,8 mm (92,2%)

Noroeste: 267,4 mm (78,9%)

Norte: 251,6 mm (74,2%)

Oeste: 218,6 mm (64,5%)

Pampulha: 186,8 mm (55,1%)

Venda Nova: 217 mm (64%)

A média climatológica de chuvas para dezembro em BH é de 339,1 mm, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), considerando o período de 1991 a 2020.