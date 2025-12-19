Assine
overlay
Início Gerais
TEMPO EM BH

Previsão do tempo BH: chove nesta sexta-feira? veja

Defesa Civil prevê céu nublado e precipitações ao longo do dia

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/12/2025 09:27

compartilhe

SIGA
x
Brasil enfrenta aumento das chuvas e Grupo Unità aposta em motobombas
Previsão do tempo para a capital mineira nesta sexta-feira será de chuva? crédito: DINO

A previsão do tempo para Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira (19/12) é de céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, e a máxima estimada chega a 25°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 65% no período da tarde.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Temperaturas mínimas por regional

  • Barreiro: 18,9 °C, às 5h15
  • Centro-Sul: 18,3 °C, às 4h55
  • Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 7,2 °C, às 2h10
  • Pampulha: 19,3 °C, com sensação térmica de 19,9 °C, às 2h10
  • Venda Nova: 20,1 °C, às 4h25

Acumulado de chuvas em dezembro (até 5h20 do dia 19)

  • Barreiro: 195,9 mm (57,8%)
  • Centro-Sul: 307,4 mm (90,7%)
  • Hipercentro: 176,4 mm (52%)
  • Leste: 280,4 mm (82,7%)
  • Nordeste: 312,8 mm (92,2%)
  • Noroeste: 267,4 mm (78,9%)
  • Norte: 251,6 mm (74,2%)
  • Oeste: 218,6 mm (64,5%)
  • Pampulha: 186,8 mm (55,1%)
  • Venda Nova: 217 mm (64%) 

A média climatológica de chuvas para dezembro em BH é de 339,1 mm, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), considerando o período de 1991 a 2020.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay