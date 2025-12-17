Corpo de motociclista arrastado pela chuva é encontrado em cidade mineira
Jovem de 18 anos havia desaparecido após perder o controle do veículo e ser arrastado pela força da água, no Vale do Rio Doce
O corpo do jovem de 18 anos que havia sumido após um acidente de moto na noite de domingo (14/12), em Santa Rita do Itueto, no Vale do Rio Doce, foi encontrado nessa terça-feira (16/12) pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).
De acordo com a corporação, a vítima pilotava a motocicleta durante uma forte chuva, perdeu o controle do veículo, caiu e foi levada pela enxurrada na área rural do município que fica a cerca de 480 km de BH.
O local do sumiço do jovem tem uma queda d’agua de aproximadamente 10 metros de altura e com uma grande quantidade de pedras no entorno.
Os bombeiros foram acionados na manhã seguinte para efetuar buscas pelo rapaz e permanecer o dia inteiro no local. Com o aumento das chuvas, somado à baixa visibilidade, os militares não conseguiram encontrar a vítima.
Eles retornaram nessa terça-feira. A moto do rapaz foi achada na descida da cachoeira, e, em seguida, o corpo do rapaz, encontrado em um ponto de difícil acesso.
Os militares retiraram o cadáver do local e o entregaram para a equipe funerária.
Recomendações essenciais
-
Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
-
Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
-
Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
-
Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata