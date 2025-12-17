Assine
overlay
Início Gerais
FATALIDADE

Corpo de motociclista arrastado pela chuva é encontrado em cidade mineira

Jovem de 18 anos havia desaparecido após perder o controle do veículo e ser arrastado pela força da água, no Vale do Rio Doce

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
17/12/2025 16:38

compartilhe

SIGA
x
Um militar de costas para a câmera, usando um capacete amarelo e com a frase
Após dois dias de buscas, os bombeiros localizaram o corpo do rapaz que havia desaparecido em acidente de moto crédito: CBMMG / Divulgação

O corpo do jovem de 18 anos que havia sumido após um acidente de moto na noite de domingo (14/12), em Santa Rita do Itueto, no Vale do Rio Doce, foi encontrado nessa terça-feira (16/12) pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a corporação, a vítima pilotava a motocicleta durante uma forte chuva, perdeu o controle do veículo, caiu e foi levada pela enxurrada na área rural do município que fica a cerca de 480 km de BH.

O local do sumiço do jovem tem uma queda d’agua de aproximadamente 10 metros de altura e com uma grande quantidade de pedras no entorno. 

Leia Mais

Os bombeiros foram acionados na manhã seguinte para efetuar buscas pelo rapaz e permanecer o dia inteiro no local. Com o aumento das chuvas, somado à baixa visibilidade, os militares não conseguiram encontrar a vítima.

Eles retornaram nessa terça-feira. A moto do rapaz foi achada na descida da cachoeira, e, em seguida, o corpo do rapaz, encontrado em um ponto de difícil acesso. 

Os militares retiraram o cadáver do local e o entregaram para a equipe funerária. 

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

chuva corpo-de-bombeiros minas-gerais vale-do-rio-doce

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay