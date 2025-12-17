Sua casa está preparada para a chuva? 5 dicas para evitar infiltrações

As fortes chuvas que periodicamente atingem diversas cidades brasileiras acendem um alerta em muitas famílias. Além dos alagamentos nas ruas, a força da água pode causar danos estruturais sérios dentro de casa, como infiltrações, mofo e até prejuízos em móveis e eletrodomésticos. A boa notícia é que algumas medidas preventivas simples podem evitar grandes dores de cabeça.

Manter a manutenção do imóvel em dia é o primeiro passo para garantir a segurança e o conforto de todos durante o período chuvoso. Pequenos cuidados, que podem ser feitos sem a necessidade de contratar um profissional, já reduzem significativamente os riscos. Ações como a limpeza de calhas e a verificação de telhas fazem toda a diferença quando a tempestade chega.

Para ajudar nessa tarefa, listamos cinco ações práticas que você pode adotar para proteger sua casa contra infiltrações. Confira:

Mantenha calhas e rufos limpos

O acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras impede o escoamento correto da água da chuva. Quando as calhas transbordam, a água escorre pelas paredes externas, aumentando a chance de infiltração. A recomendação é fazer uma limpeza completa ao menos duas vezes por ano, especialmente antes do início da temporada de chuvas e com maior frequência em áreas próximas a árvores. Verifique a condição do telhado

Telhas quebradas, deslocadas ou rachadas são portas de entrada para a água. Faça uma inspeção visual cuidadosa em todo o telhado. Se encontrar qualquer irregularidade, providencie a substituição ou o conserto imediato. Esse cuidado simples evita que a água penetre na laje e no forro, causando goteiras e manchas de umidade. Vede frestas em janelas e portas

Com o tempo, é comum que surjam pequenas aberturas ao redor de janelas e portas. A água da chuva, especialmente quando acompanhada de vento forte, pode entrar por essas frestas. Use silicone ou outros produtos vedantes para preencher todos os vãos e garantir que a vedação esteja perfeita. Desobstrua ralos e saídas de água

Áreas externas como quintais, varandas e garagens também precisam de atenção. Verifique se os ralos estão livres de folhas e detritos para não causar poças d’água, especialmente a cada troca de estação. O acúmulo de água próximo às paredes da casa pode levar à infiltração por capilaridade, quando a umidade sobe pela base da estrutura. Inspecione paredes e muros

Procure por fissuras, rachaduras ou áreas onde a pintura esteja descascando ou com bolhas. Esses são sinais claros de que a umidade já está presente. Para resolver, é importante tratar a origem do problema e, em seguida, aplicar produtos impermeabilizantes antes de refazer a pintura. Isso cria uma barreira protetora contra a água.

Adotar essas práticas de manutenção preventiva não só protege seu patrimônio, mas também garante a tranquilidade da sua família durante todo o ano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.