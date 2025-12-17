Brasil enfrenta aumento das chuvas e Grupo Unità aposta em motobombas

O Brasil vive um período de chuvas mais intensas, e os impactos já são sentidos em diversas regiões. Esse cenário reforça o papel estratégico das motobombas em operações de drenagem, combate a alagamentos e proteção de bairros inteiros — especialmente em municípios que já convivem há anos com enchentes.

Um dos exemplos é o Sistema Silvio Brum, que recebeu bombas Lepono de grande vazão, projetadas para operar em condições severas e manter o escoamento mesmo durante picos de chuva. O projeto reduziu pontos de alagamento em áreas historicamente afetadas e aumentou a velocidade de resposta da drenagem local.

O Dique de Santa Clara também utiliza motobombas Lepono para garantir o escoamento contínuo da água acumulada, protegendo famílias que por décadas conviveram com enchentes recorrentes. A operação integrada do sistema permite controle mais eficiente dos níveis, prevenindo transbordamentos e evitando que a água invada ruas e residências.

Tecnologia como aliada no enfrentamento das chuvas fortes

Com eventos extremos mais frequentes, cresce a procura por equipamentos capazes de atuar rapidamente e com alta durabilidade. Entre as soluções estão:

LGP (Lepono) – bombas à gasolina portáteis, ideais para operações emergenciais de remoção de água.

– bombas à gasolina portáteis, ideais para operações emergenciais de remoção de água. WQ, KBS, LSEV e LSTE P – linhas de bombas submersíveis de alta eficiência, indicadas para drenagem de áreas alagadas, poços de contenção, bacias de retenção e obras civis.

P – linhas de bombas submersíveis de alta eficiência, indicadas para drenagem de áreas alagadas, poços de contenção, bacias de retenção e obras civis. QZ e ZLB – modelos industriais de grande vazão, utilizados em projetos como Silvio Brum e Dique Santa Clara, capazes de escoar grandes volumes de água em pouco tempo.



“Quando falamos em períodos de chuva intensa, não se trata apenas de drenar água, mas de proteger pessoas. As bombas Lepono entram exatamente para dar velocidade ao escoamento e garantir continuidade operacional mesmo nos piores cenários”, destaca Vinicius Bóllico, supervisor de engenharia do Grupo Unità.

Preparação para o pós-chuvas e continuidade das operações

Além das enchentes, o ciclo climático brasileiro exige planejamento para o período seguinte: a estabilização das chuvas e a necessidade de manter sistemas funcionando com regularidade. É o momento em que a manutenção preventiva, a recirculação e o monitoramento passam a ter papel crucial, principalmente em obras, condomínios, empreendimentos industriais e áreas urbanas propensas à saturação do solo.

“Atendemos desde operações emergenciais até projetos estruturantes, e o que temos visto é claro: municípios e empresas precisam estar preparados antes da próxima chuva, não depois dela”, explica Bóllico.

Sobre o Grupo Unità



O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa nas cidades catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio. Neste curto período de atuação, abriu novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Para mais informações, basta visitar o site http://www.grupounita.com.br ou entrar em contato pelo telefone (47) 3515-0880.

