Alerta de chuva: quais os riscos de deslizamentos e enchentes

Especialistas orientam sobre os sinais de perigo em áreas de risco e o que fazer para se proteger durante os temporais que atingem o Sudeste do país

18/12/2025 16:11

Alerta de chuva: quais os riscos de deslizamentos e enchentes
Veículos submersos em rua alagada ilustram os perigos das chuvas intensas e dos alagamentos alertados pela Defesa Civil. crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

As fortes chuvas que atingem a região Sudeste em dezembro de 2025 elevam o alerta para riscos de deslizamentos e enchentes em áreas vulneráveis. Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Minas Gerais, Rio de Janeiro e grande parte de São Paulo devem registrar volumes acima da média histórica para o mês. A Defesa Civil tem orientado moradores sobre como identificar sinais de perigo e agir rapidamente para garantir a segurança de suas famílias.

Os temporais contínuos deixam o solo encharcado, aumentando significativamente a probabilidade de movimentação de terra em encostas e morros. Em áreas urbanas, o grande volume de água pode sobrecarregar sistemas de drenagem, resultando em alagamentos e inundações repentinas.

Como identificar o risco de deslizamento

Ficar atento a mudanças no terreno é fundamental para prevenir tragédias. Alguns sinais indicam que um deslizamento pode estar próximo:

  • trincas ou rachaduras em paredes, pisos ou no solo do quintal;

  • portas e janelas que emperram ou se movem com dificuldade;

  • árvores, postes ou muros com inclinação repentina;

  • surgimento de minas d'água em locais onde não havia;

  • barulhos incomuns, como estalos na terra ou o som de árvores quebrando.

Ao perceber qualquer um desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel. A recomendação é procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, além de avisar os vizinhos sobre o perigo iminente.

O que fazer durante enchentes e alagamentos

Durante os temporais, a atenção com enchentes e alagamentos também deve ser redobrada. Medidas simples podem evitar acidentes graves:

  • evite atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, pois a força da água pode arrastar pessoas e veículos;

  • não entre em contato com a água de inundações, que pode estar contaminada e transmitir doenças;

  • desligue a energia elétrica, a chave geral e o registro de gás caso a água comece a invadir sua casa;

  • separe documentos importantes e medicamentos em um saco plástico impermeável;

  • busque abrigo em locais altos e seguros, longe de rios e córregos.

É importante também acompanhar os alertas meteorológicos emitidos pelos canais oficiais do seu município e estado. Muitas prefeituras disponibilizam sistemas de aviso por SMS, que podem ser cruciais para uma evacuação segura e preventiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

