Alerta de chuva: quais os riscos de deslizamentos e enchentes
Especialistas orientam sobre os sinais de perigo em áreas de risco e o que fazer para se proteger durante os temporais que atingem o Sudeste do país
As fortes chuvas que atingem a região Sudeste em dezembro de 2025 elevam o alerta para riscos de deslizamentos e enchentes em áreas vulneráveis. Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Minas Gerais, Rio de Janeiro e grande parte de São Paulo devem registrar volumes acima da média histórica para o mês. A Defesa Civil tem orientado moradores sobre como identificar sinais de perigo e agir rapidamente para garantir a segurança de suas famílias.
Os temporais contínuos deixam o solo encharcado, aumentando significativamente a probabilidade de movimentação de terra em encostas e morros. Em áreas urbanas, o grande volume de água pode sobrecarregar sistemas de drenagem, resultando em alagamentos e inundações repentinas.
Como identificar o risco de deslizamento
Ficar atento a mudanças no terreno é fundamental para prevenir tragédias. Alguns sinais indicam que um deslizamento pode estar próximo:
trincas ou rachaduras em paredes, pisos ou no solo do quintal;
portas e janelas que emperram ou se movem com dificuldade;
árvores, postes ou muros com inclinação repentina;
surgimento de minas d'água em locais onde não havia;
barulhos incomuns, como estalos na terra ou o som de árvores quebrando.
Ao perceber qualquer um desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel. A recomendação é procurar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, além de avisar os vizinhos sobre o perigo iminente.
O que fazer durante enchentes e alagamentos
Durante os temporais, a atenção com enchentes e alagamentos também deve ser redobrada. Medidas simples podem evitar acidentes graves:
evite atravessar ruas alagadas, seja a pé ou de carro, pois a força da água pode arrastar pessoas e veículos;
não entre em contato com a água de inundações, que pode estar contaminada e transmitir doenças;
desligue a energia elétrica, a chave geral e o registro de gás caso a água comece a invadir sua casa;
separe documentos importantes e medicamentos em um saco plástico impermeável;
busque abrigo em locais altos e seguros, longe de rios e córregos.
É importante também acompanhar os alertas meteorológicos emitidos pelos canais oficiais do seu município e estado. Muitas prefeituras disponibilizam sistemas de aviso por SMS, que podem ser cruciais para uma evacuação segura e preventiva.
