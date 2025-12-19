Batida entre dois carros deixa três mortos em rodovia de MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um acidente deixou três mortos na rodovia MG-111, na altura do km 73, em Manhuaçu, na Zona da Mata, na noite dessa quinta-feira (18/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme informado pela corporação, a colisão ocorreu entre dois carros. Ao todo, o acidente envolveu cinco pessoas, sendo três vítimas.

Populares relataram aos militares que o motorista de um Fiat Uno perdeu a direção do veículo e bateu em um Fiat Toro.

As duas pessoas que estavam à bordo do Fiat Toro tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas pelo Samu ao serviço hospitalar de Manhuaçu.

Já no outro carro, haviam dois homens e uma mulher, que morreram no local. Segundo os bombeiros, uma das vítimas estava do lado de fora do veículo, e outras duas, presas às ferragens.

Eles foram identificados como Thiago Antônio Costa, de 17 anos, que conduzia o veículo, o pai dele, Paulo Leopoldino, e a tia, Maria da Penha Leopoldino.

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais, foram acionadas. A reportagem procurou as corporações para saber detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.