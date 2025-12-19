Assine
ACIDENTE FATAL

Batida entre dois carros deixa três mortos em rodovia de MG

O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (18/12), na rodovia MG-111, em Manhuaçu, na Zona da Mata

Ana Luiza Soares
19/12/2025 13:59 - atualizado em 19/12/2025 14:01

Batida entre carros deixa três mortos em Manhuaçu, na Zona da Mata
Batida entre carros deixa três mortos em Manhuaçu, na Zona da Mata crédito: CBMMG

Um acidente deixou três mortos na rodovia MG-111, na altura do km 73, em Manhuaçu, na Zona da Mata, na noite dessa quinta-feira (18/12). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme informado pela corporação, a colisão ocorreu entre dois carros. Ao todo, o acidente envolveu cinco pessoas, sendo três vítimas.

Populares relataram aos militares que o motorista de um Fiat Uno perdeu a direção do veículo e bateu em um Fiat Toro.

As duas pessoas que estavam à bordo do Fiat Toro tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas pelo Samu ao serviço hospitalar de Manhuaçu.

Já no outro carro, haviam dois homens e uma mulher, que morreram no local. Segundo os bombeiros, uma das vítimas estava do lado de fora do veículo, e outras duas, presas às ferragens. 

Eles foram identificados como Thiago Antônio Costa, de 17 anos, que conduzia o veículo, o pai dele, Paulo Leopoldino, e a tia, Maria da Penha Leopoldino. 

A Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais, foram acionadas. A reportagem procurou as corporações para saber detalhes da ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.

