Vídeo flagra acidente envolvendo três carros na Via Expressa com morte

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um Fiat Strada branco invadiu a contramão e provocou um grave acidente que matou um homem e deixou outra pessoa em estado grave, na tarde dessa quinta-feira (18/12), na Via Expressa de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo seguia no sentido Betim quando entrou na pista contrária, na altura do Bairro Petrolândia, e colidiu com outros dois carros.

Na gravação é possível ver o veículo atingido os dois carros, um deles chega a capotar com o impacto da batida. A vítima estava presa às ferragens e teve a morte constatada ainda no local do acidente. Outro homem foi retirado da cabine da Fiat Strada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e encaminhado, em estado grave, a um hospital.

Um homem que estava em um dos carros atingidos teve suspeita de fratura no fêmur, mas foi levado consciente a um hospital. O terceiro veículo era ocupado por uma família, que, felizmente, não sofreu ferimentos.

Durante os trabalhos das equipes de salvamento, a Via Expressa precisou ser interditada em sentido a Contagem: o tráfego foi desviado para a pista marginal. O acidente também demandou trabalhos de controle de riscos ambientais e de incêndio, uma vez que houve derramamento tanto o combustível e quanto da carga de fertilizantes e adubos transportada pela caminhonete.

