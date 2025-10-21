Carreta carregada de banana tomba e interdita trecho da Via Expressa

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma carreta carregada de bananas tombou e interditou, na manhã desta terça-feira (21/10), um trecho da Via Expressa, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo apuração da reportagem, o motorista Itamar Lopes Pereira perdeu o freio do caminhão na altura do Bairro Tropical, jogou o veículo no canteiro central e bateu em dois semáforos. A carga ficou espalhada na pista. Ele vinha de Jaíba (MG) com destino a São Paulo (SP). Ninguém se feriu, e o caminhão tem seguro contra acidentes.

De acordo com a TransCon, a colisão envolveu três veículos e interditou as faixas da esquerda nos dois sentidos da Via Expressa. A faixa no sentido Betim (MG) segue bloqueada para o transbordo da carga, providenciado pelo condutor da carreta.

O motorista autorizou que populares recolhessem parte da carga espalhada na pista, o que ajudou a agilizar a limpeza do local.