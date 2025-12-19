Assine
overlay
Início Gerais
FOGO

Idoso morre em incêndio em residência na Grande BH

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos, que tentaram conter as chamas, mas não tiveram sucesso

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/12/2025 14:34 - atualizado em 19/12/2025 14:35

compartilhe

SIGA
x
Idoso morre em incêndio em residência em Betim, na Grande BH
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência crédito: CBMMG

Um idoso de 63 anos morreu na tarde desta sexta-feira (19/12), após um incêndio atingir a própria residência, no Bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A corporação foi chamada por populares, que relataram que as chamas na casa estavam muito altas. Conforme informado pelos bombeiros, os vizinhos tentaram conter o fogo, mas sem sucesso.

Ao chegar ao local, a equipe adentrou na residência, onde encontraram o homem já sem vida, na sala. Para combater as chamas, foi necessário cerca de 500 litros de água.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O rabeção e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados. A causa do incêndio ainda não foi definida. 

Tópicos relacionados:

idoso incendio morre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay