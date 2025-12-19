Idoso morre em incêndio em residência na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso de 63 anos morreu na tarde desta sexta-feira (19/12), após um incêndio atingir a própria residência, no Bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

A corporação foi chamada por populares, que relataram que as chamas na casa estavam muito altas. Conforme informado pelos bombeiros, os vizinhos tentaram conter o fogo, mas sem sucesso.

Ao chegar ao local, a equipe adentrou na residência, onde encontraram o homem já sem vida, na sala. Para combater as chamas, foi necessário cerca de 500 litros de água.

O rabeção e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados. A causa do incêndio ainda não foi definida.