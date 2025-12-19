Idoso morre em incêndio em residência na Grande BH
O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos, que tentaram conter as chamas, mas não tiveram sucesso
Um idoso de 63 anos morreu na tarde desta sexta-feira (19/12), após um incêndio atingir a própria residência, no Bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.
A corporação foi chamada por populares, que relataram que as chamas na casa estavam muito altas. Conforme informado pelos bombeiros, os vizinhos tentaram conter o fogo, mas sem sucesso.
Ao chegar ao local, a equipe adentrou na residência, onde encontraram o homem já sem vida, na sala. Para combater as chamas, foi necessário cerca de 500 litros de água.
O rabeção e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados. A causa do incêndio ainda não foi definida.