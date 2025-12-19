Caminhão carregado de minério esmaga carro em Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um caminhão carregado de minério tombou na tarde desta sexta-feira (19/12) e esmagou um veículo de passeio. O acidente ocorreu na BR-262, na altura do Km 186, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais. A mulher que dirigia o carro morreu no local.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão tombou em cima do carro. A equipe de militares está no local e aguarda apoio da prefeitura municipal.

Segundo a corporação, a gestão de São Domingos do Prata irá disponibilizar uma pá carregadeira para retirar o minério do caminhão. Além disso, será necessário um guincho para retirar o corpo de dentro do carro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também estão no local. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.