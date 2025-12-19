Assine
Caminhão carregado de minério esmaga carro em Minas

Mulher que dirigia o veículo de passeio morreu no local. Será necessária pá carregadeira e guincho para retirar o corpo de dentro do automóvel, diz bombeiros

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/12/2025 15:07 - atualizado em 19/12/2025 15:08

O caminhão estava carregado de minério e tombou sobre um carro
Acidente ocorreu na BR-262, na altura do Km 186, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas crédito: CBMMG/Divulgação

Um caminhão carregado de minério tombou na tarde desta sexta-feira (19/12) e esmagou um veículo de passeio. O acidente ocorreu na BR-262, na altura do Km 186, em São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais. A mulher que dirigia o carro morreu no local. 

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão tombou em cima do carro. A equipe de militares está no local e aguarda apoio da prefeitura municipal.

Segundo a corporação, a gestão de São Domingos do Prata irá disponibilizar uma pá carregadeira para retirar o minério do caminhão. Além disso, será necessário um guincho para retirar o corpo de dentro do carro.

A Polícia Rodoviária Federal  (PRF) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também estão no local. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

