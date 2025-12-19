Carro perde os freios e vai parar dentro de córrego em Belo Horizonte

Um veículo Toyota Etios foi parar dentro do Córrego do Navio, no Bairro Pompeia, Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/12). De acordo com o relato da condutora ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro teria sofrido uma pane nos freios.

A condutora trafegava por uma rua em declive, perpendicular à Avenida Belém e, devido à falha, não teria conseguido fazer uma curva. O veículo, então, foi parar no curso d'água, que, no local do acidente, passa pelo canteiro central da via.

No momento do acidente, apenas a condutora estava no veículo. Ela foi retirada do veículo por uma equipe do CBMMG e estava consciente, mas relatou ter batido a cabeça durante o impacto. Por isso, foi encaminhada para um hospital.