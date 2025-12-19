Carro perde os freios e vai parar dentro de córrego em Belo Horizonte
Devido à falha, veículo não teria conseguido fazer uma curva; acidente ocorreu no Bairro Pompeia, na Região Leste de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Um veículo Toyota Etios foi parar dentro do Córrego do Navio, no Bairro Pompeia, Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/12). De acordo com o relato da condutora ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro teria sofrido uma pane nos freios.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Ônibus invade contramão, bate de frente com carreta e mata três pessoas
- Idosa tem fratura exposta em acidente com dois carros em bairro de BH
- Caminhão carregado de minério esmaga carro em Minas
A condutora trafegava por uma rua em declive, perpendicular à Avenida Belém e, devido à falha, não teria conseguido fazer uma curva. O veículo, então, foi parar no curso d'água, que, no local do acidente, passa pelo canteiro central da via.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No momento do acidente, apenas a condutora estava no veículo. Ela foi retirada do veículo por uma equipe do CBMMG e estava consciente, mas relatou ter batido a cabeça durante o impacto. Por isso, foi encaminhada para um hospital.