ACIDENTE

Carro perde os freios e vai parar dentro de córrego em Belo Horizonte

Devido à falha, veículo não teria conseguido fazer uma curva; acidente ocorreu no Bairro Pompeia, na Região Leste de Belo Horizonte

Repórter
19/12/2025 18:29

Veículo Toyota Etios branco, de lado, dentro do Córrego do Navio, na Região Leste de Belo Horizonte, após acidente: condutora relatou ao que descia uma rua perpendicular à Avenida Belém, por onde passa o córrego, quando o carro teria sofrido falha nos freios
Veículo descia rua perpendicular à Avenida Belém, por onde passa o córrego, quando teria sofrido falha nos freios crédito: CBMMG/Divulgação

Um veículo Toyota Etios foi parar dentro do Córrego do Navio, no Bairro Pompeia, Região Leste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (19/12). De acordo com o relato da condutora ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o carro teria sofrido uma pane nos freios. 

A condutora trafegava por uma rua em declive, perpendicular à Avenida Belém e, devido à falha, não teria conseguido fazer uma curva. O veículo, então, foi parar no curso d'água, que, no local do acidente, passa pelo canteiro central da via.

No momento do acidente, apenas a condutora estava no veículo. Ela foi retirada do veículo por uma equipe do CBMMG e estava consciente, mas relatou ter batido a cabeça durante o impacto. Por isso, foi encaminhada para um hospital.  

