PRF reforça fiscalização nas rodovias entre Natal e Carnaval

Temendo rodovias mais cheias, chuvas frequentes e uma combinação perigosa de pressa, álcool e imprudência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início a mais uma edição da Operação Rodovida, considerada a maior ação de segurança viária do país. Neste ano, a fiscalização ganha um alerta extra: os motociclistas passaram a ser o grupo mais vulnerável e letalmente atingido nos acidentes registrados nas estradas federais.

A operação começou nesta quarta-feira (18/12) e segue até o primeiro fim de semana após o Carnaval, atravessando férias escolares, festas de fim de ano e o período carnavalesco, historicamente os meses mais violentos no trânsito brasileiro.

O que muda em 2025

Embora a Rodovida seja realizada há mais de uma década, ela chega a 2025 com um diferencial. De acordo com a PRF, o aumento expressivo e contínuo de acidentes envolvendo motocicletas ao longo do ano levou a corporação a adotar ações específicas voltadas a esse público já na abertura da operação.

Em Minas Gerais, o lançamento ocorreu no posto da PRF na BR-381 em Betim (MG), na Região Metropolitana, onde motociclistas foram abordados em uma fiscalização completa, com verificação de documentação, orientações de segurança e ações educativas. Além da fiscalização, os condutores receberam antenas corta-pipa e participaram de um “cinema rodoviário”, com vídeos e palestras sobre condução segura em rodovias.

Menos proteção, mais mortes

Dados analisados pela PRF mostram que os acidentes com motos nas rodovias federais se tornaram mais letais do que os envolvendo carros. O motivo é simples: a motocicleta não oferece qualquer estrutura de proteção. Em colisões ou quedas, é comum que o condutor seja arremessado e, muitas vezes, atropelado por outros veículos.

O cenário se agrava pelo crescimento do número de motos circulando nas estradas e por comportamentos de risco, como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e circulação entre faixas, práticas comuns no trânsito urbano, mas extremamente perigosas em rodovias, onde os veículos trafegam em velocidades mais altas e há grande presença de caminhões.

Fiscalização reforçada

Ao longo de todo o período da Rodovida, a PRF vai intensificar fiscalizações com radares, bafômetro, combate a ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade e outras infrações ligadas a acidentes graves.

A corporação informou que, nos feriados prolongados — como Natal, Ano Novo e Carnaval —, o efetivo é ampliado com a convocação de policiais administrativos e suspensão de folgas, justamente para lidar com o aumento concentrado do fluxo de veículos em poucos dias.

Em Minas, as ações não se limitam à BR-381 e acontecem em todos os postos da PRF espalhados pelo estado.

O perigo cresce com o alto fluxo

Segundo a PRF, dezembro, janeiro e fevereiro concentram alguns dos piores indicadores de trânsito do ano. Além das férias e das festas, o período chuvoso aumenta o risco de sinistros, especialmente em rodovias movimentadas. Quanto maior o volume de veículos, maior a chance de que um erro individual termine em acidentes envolvendo múltiplos condutores.

A Rodovida, que cresce a cada edição com mais parceiros e ações integradas, tenta atuar justamente nesse ponto: reduzir mortes em um período previsivelmente crítico.

Mais informações e dados nacionais da operação estão disponíveis no site oficial da PRF.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice