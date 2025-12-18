7 tecnologias que podem deixar o trânsito das cidades mais seguro

Acidentes graves, como os que ocorrem frequentemente nas principais avenidas das grandes cidades brasileiras, levantam um debate urgente sobre a segurança no trânsito. A boa notícia é que a tecnologia já oferece soluções capazes de transformar ruas e estradas em locais mais seguros para motoristas, pedestres e ciclistas. Essas inovações atuam tanto na prevenção de falhas humanas quanto na otimização do fluxo de veículos.

Muitas dessas ferramentas já estão presentes em nosso dia a dia, enquanto outras representam o futuro da mobilidade urbana. Conheça sete exemplos de como a tecnologia pode ajudar a reduzir o número de acidentes e salvar vidas.

1. Semáforos inteligentes

Diferente dos semáforos tradicionais com tempo fixo, os modelos inteligentes usam sensores e câmeras para analisar o tráfego em tempo real. Eles ajustam a duração do sinal verde ou vermelho conforme a necessidade, o que melhora a fluidez e diminui a chance de motoristas avançarem o sinal por impaciência.

2. Frenagem automática de emergência (AEB)

Este sistema utiliza radares e câmeras para detectar uma colisão iminente com outro veículo ou um pedestre. Se o motorista não reagir a tempo, o carro aciona os freios automaticamente. A tecnologia é eficaz principalmente em ambientes urbanos, onde as distrações são comuns.

3. Comunicação V2X (Vehicle-to-Everything)

Imagine carros que "conversam" entre si e com a infraestrutura da cidade, como semáforos e placas. Essa é a proposta da tecnologia V2X. Um veículo pode alertar os outros sobre um freio brusco à frente ou a presença de um ciclista em um ponto cego, antecipando perigos.

4. Monitoramento com inteligência artificial

Câmeras equipadas com inteligência artificial podem identificar comportamentos de risco, como excesso de velocidade ou manobras perigosas. Além de multar, os dados coletados ajudam a identificar pontos críticos na cidade que precisam de mais fiscalização ou de alterações na via.

5. Assistente de permanência em faixa

Muito comum em carros mais novos, essa função alerta o motorista com um sinal sonoro ou uma vibração no volante caso o veículo comece a sair da faixa de rolamento sem que a seta seja acionada. Em alguns casos, o sistema pode até corrigir a trajetória suavemente.

6. Aplicativos de navegação em tempo real

Ferramentas como Waze e Google Maps já contribuem para a segurança ao alertar sobre acidentes, congestionamentos ou obras na pista. Ao sugerir rotas alternativas, esses aplicativos ajudam a evitar pontos de lentidão, onde o risco de colisões traseiras aumenta.

7. Veículos autônomos

Embora ainda em desenvolvimento, os carros que dirigem sozinhos são a grande promessa para reduzir significativamente o número de acidentes. A ideia é eliminar o principal fator de risco: a falha humana. Equipados com dezenas de sensores, eles podem tomar decisões de forma mais rápida e precisa que uma pessoa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.