Grande BH: PRF encontra haxixe escondido em tanque de combustível de carro
Homem disse ter sido contratado, no |Mato Grosso do Sul, para trazer a droga para Minas Gerais
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3,7 quilos de haxixe premium, conhecido como “Ice Nug”, na noite de segunda-feira (15/12), durante uma fiscalização no quilômetro 357, da BR-262, altura do trevo de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A droga estava dentro do tanque de combustível de um Ford Ka. Os patrulheiros pararam o veículo e o motorista demonstrou nervosismo, assim que eles se aproximaram.
Isso motivou os patrulheiros a revistarem todo o carro. Nada foi encontrado na primeira revista. Mas ao ser questionado, o motorista contou que havia ido ao estado do Mato Grosso do Sul para transportar passageiros. E lá chegando, foi contratado para trazer a droga até Minas Gerais.
O homem garantiu, ainda, que não sabia onde entregar as drogas, mas que receberia mais instruções ao chegar a Belo Horizonte. Em novas buscas, os patrulheiros encontraram a droga escondida dentro do tanque de combustível. Eram quatro pacotes de haxixe.
O motorista foi preso em flagrante e ele foi levado, junto com a mercadoria apreendido, encaminhado para a Polícia Federal, em Betim.
Característica
O haxixe Ice Nug é um tipo de haxixe concentrado, extraído da resina (tricomas) da planta de Cannabis. A designação "Ice" refere-se ao método de extração, que utiliza água gelada e gelo, e "Nug" geralmente indica que a extração foi feita a partir dos botões (flores) de alta qualidade da planta.
