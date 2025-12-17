Grande BH: PRF encontra haxixe escondido em tanque de combustível de carro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3,7 quilos de haxixe premium, conhecido como “Ice Nug”, na noite de segunda-feira (15/12), durante uma fiscalização no quilômetro 357, da BR-262, altura do trevo de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A droga estava dentro do tanque de combustível de um Ford Ka. Os patrulheiros pararam o veículo e o motorista demonstrou nervosismo, assim que eles se aproximaram.

Isso motivou os patrulheiros a revistarem todo o carro. Nada foi encontrado na primeira revista. Mas ao ser questionado, o motorista contou que havia ido ao estado do Mato Grosso do Sul para transportar passageiros. E lá chegando, foi contratado para trazer a droga até Minas Gerais.

O homem garantiu, ainda, que não sabia onde entregar as drogas, mas que receberia mais instruções ao chegar a Belo Horizonte. Em novas buscas, os patrulheiros encontraram a droga escondida dentro do tanque de combustível. Eram quatro pacotes de haxixe.

O motorista foi preso em flagrante e ele foi levado, junto com a mercadoria apreendido, encaminhado para a Polícia Federal, em Betim.

Característica

O haxixe Ice Nug é um tipo de haxixe concentrado, extraído da resina (tricomas) da planta de Cannabis. A designação "Ice" refere-se ao método de extração, que utiliza água gelada e gelo, e "Nug" geralmente indica que a extração foi feita a partir dos botões (flores) de alta qualidade da planta.

