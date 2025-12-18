PM amplia combate aos "Rolezinhos do Grau"

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Com a mobilização de 1.400 policiais e motocicletas, em todo o estado de Minas Gerais, a Polícia Militar lançou, na manhã desta quinta-feira (18/12), na sede do 1º Batalhão, na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia, a “Operação Cavalo de Aço”, que tem como objetivo o combate ao chamado “Rolezinho de Grau”, motociclistas que empinam suas motos, geralmente desrespeitando o Código Nacional de Trânsito (CNT). A operação, que começa nesta quinta-feira, vai até 6 de janeiro.

Esta é a segunda operação feita pela PM nesse sentido. Em 2024, 1.023 motocicletas foram apreendidas, 2.300 removidas, 1.477 autores foram presos e 128 menores apreendidos.

Segundo o capitão Rafael Veríssimo, esse tipo de atividade, o “Rolezinho do Grau”, é uma atividade que além de ser um risco para a sociedade, pois pode causar atropelamentos, provocando fraturas, contusões graves e até a morte, ainda 'tira o sossego' da população. “Eles não têm hora para realizar suas manobras. Não respeitam ninguém. O cidadão pode estar dormindo e será incomodado, acordado, com o barulho."

O sentido da operação, segundo o militar, é proteger o cidadão. “As famílias têm direito a circular livremente e a dormir. A PM tem de zelar pelo sossego e também de evitar lesões nesse cidadão.”

O capitão Veríssimo explica que o Serviço de Inteligência da PM também participa da operação, com o monitoramento das redes sociais e, a partir de agora, a corporação conta, também, com drones, o que amplia o olhar da vigilância.

“Essa é uma atividade clandestina, que desrespeita o Código Nacional de Trânsito e, por isso, tem de ser coibida. A Polícia Militar se esforça para isso e para dar tranquilidade ao cidadão."

Para a realização da “Cavalo de Aço”, Belo Horizonte foi mapeada. Os principais pontos onde acontecem reuniões de motociclistas e onde a modalidade é praticada, já estão delineados, e passam a ser ainda mais vigiados, segundo o militar.

A PM alerta, ainda, que o cidadão pode oferecer denúncia contra o “Rolezinho do Grau”, o que pode ser feito através do telefone 190, com a garantia de sigilo.

Participação popular

O lançamento da “Operação Cavalo de Aço”, em frente ao quartel do 1º BPM - o primeiro quartel da Polícia Militar em Belo Horizonte -, despertou a atenção do público, principalmente por ser um local de passagem, saída do Bairro Santa Efigênia e o restante de Belo Horizonte.

Em frente ao quartel está a Praça Floriano Pixote, bastante frequentada, em especial por famílias que levam suas crianças para brincar naquele espaço. E nesta quinta-feira, a Banda da PM, que serviu para anunciar o lançamento da operação, chamou a atenção.

Gorete Duarte, avó de Luiza, de apenas dois anos, foi uma das primeiras a atravessar o asfalto que separa a praça do quartel e fez questão de tirar uma foto da neta com a banda tocando. “Sou fascinada com essa banda e com o trabalho da Polícia Militar. Não posso deixar de registrar”.

Gorete Duarte, avó de Luiza, de apenas dois anos, fez questão de tirar uma foto da neta com a banda tocando Jair Amaral/EM/D. A. Press

Não foi só ela. Sônia Maria, uma babá, estava com a menina que ajuda a cuidar e fez questão de se aproximar. “Eu tenho de ver isso de perto. Sempre gostei dessa banda. Eu me lembro que íamos, eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, para ver a banda da PM, no 7 de setembro, na Avenida Afonso Pena.

No ponto de ônibus, em frente, muitos homens, já de idade, fizeram filmagens, não só da banda, mas também do lançamento das motocicletas. “Acho isso muito importante. Quero até falar com os policiais, pois perto da minha casa, aqui no Vera Cruz, tem esse negócio de Rolezinho. Um amigo meu já foi atropelado e quebrou a perna. Quero falar com os policiais”, disse José Floriano Santos, que atravessou a rua e foi pedir ajuda.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



