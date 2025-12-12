BH e região: operação apreende quase 80 mil litros de bebidas irregulares

A Polícia Civil apreendeu na quarta (10/12) e nessa quinta-feira (11) 79 mil litros de bebidas irregulares após fiscalização em seis estabelecimentos de Belo Horizonte e na região metropolitana. A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A ação teve como objetivo combater a produção, a distribuição e o comércio irregular de bebidas alcoólicas, prevenindo riscos à saúde pública e coibindo fraudes tributárias, adulterações e demais irregularidades sanitárias no setor.



Durante as inspeções, equipes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreenderam bebidas alcoólicas de diferentes tipos, informou a polícia.

"O material será submetido à análise técnica para verificação de adulteração, irregularidades sanitárias ou falta de procedência, e os resultados serão encaminhados à PCMG, que dará continuidade às apurações", explicou a PCMG em comunicado.

No fim de novembro, 224 garrafas de bebidas alcoólicas adulteradas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a PM, a ação foi realizada depois de um homicídio ser registrado no Bairro Citrolândia, na região dos predinhos do Paquetá. No local, os militares encontraram um depósito de bebidas, de diversas marcas, adulteradas.

