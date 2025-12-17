Esqueceu onde estacionou o carro? Google Maps pode ajudar; saiba como

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um novo recurso do Google Maps promete facilitar a vida dos motoristas mais esquecidos. Desde a semana passada, o aplicativo registra automaticamente o local onde o veículo foi estacionado e exibe essa posição no mapa com um ícone personalizado do carro.
A funcionalidade entra em ação quando o smartphone está conectado ao veículo via USB, Bluetooth ou CarPlay. Ao identificar o fim da viagem — no momento em que o carro é desligado —, o Google Maps marca o ponto exato do estacionamento. A informação fica disponível no mapa por até dois dias.
A novidade foi anunciada por Rio Akasaka, gerente sênior de produtos do Google Maps, em uma publicação no LinkedIn. “Acabamos de lançar algo que, esperamos, coloque um sorriso no seu rosto na próxima vez que você abrir o Google Maps. A partir de hoje, se você tiver um ícone personalizado de veículo configurado no Google Maps, vamos usá-lo como parte da marcação do seu local de estacionamento no mapa”, escreveu.
Por enquanto, o salvamento automático do local de estacionamento e a personalização do avatar do veículo estão disponíveis apenas para usuários de iPhones e iPads. Em dispositivos Android, o Google Maps já permite salvar manualmente o local onde o carro foi estacionado, mas ainda não conta com o registro automático.
Como ativar o salvamento automático do estacionamento
Para que o Google Maps registre automaticamente o local onde o veículo foi estacionado, é necessário seguir alguns passos:
Conectar o smartphone ao carro via Bluetooth, USB ou CarPlay;
Ativar os sensores de Movimento e Atividade. No aplicativo, vá até a seção Navegação e selecione a opção “Permitir que o Maps use seu movimento para salvar o estacionamento”;
Definir que o Google Maps tenha acesso à localização sempre, inclusive quando o app não estiver aberto. Isso pode ser feito em Serviços de Localização, selecionando a opção “Sempre”.
Além de salvar o local do estacionamento, o aplicativo permite personalizar o ícone que representa o carro no mapa. Veja como fazer:
Abra o aplicativo Google Maps no seu dispositivo;
Inicie a navegação até qualquer destino;
Toque na seta azul ou no ícone do veículo, caso já tenha sido alterado;
Deslize para a esquerda ou direita para escolher o avatar de direção desejado;
Para mudar a cor do veículo, toque em uma das opções disponíveis;
