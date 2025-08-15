Flipar
Moradores de cidade da Holanda usam Google Maps para ‘expulsar’ turistas; entenda
Para diminuir a falta de vagas de estacionamento no bairro Parkbuurt, em Zandvoort, os habitantes locais decidiram usar o Google Maps como ferramenta. Foto: henry perks/Unsplash
Pelo aplicativo, eles começaram a reportar falsos bloqueios em massa de ruas na intenção de desviar os visitantes para outras áreas. Foto: Reprodução/YouTube
A medida aliviou o problema de estacionamento no bairro, mas gerou críticas por transferir o caos para regiões vizinhas. Foto: Wikimedia Commons/Ziko
A prefeitura reagiu pedindo que turistas desativem o app e sigam placas oficiais, além de negociar com o Google a remoção dos alertas falsos. Foto: Freepik
Casos semelhantes já ocorreram em outras cidades da Europa recentemente. Em Barcelona, uma rota de ônibus chegou a ser retirada do aplicativo por moradores, o que acabou causando superlotação em outras linhas. Foto: Logan Armstrong/Unsplash
Em maio de 2025, bloqueios falsos reportados em rodovias da Alemanha provocaram grandes congestionamentos em outros lugares do país. Foto: Pixabay
Zandvoort é uma charmosa cidade litorânea localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos, a aproximadamente 30 km a oeste de Amsterdã. Foto: Reprodução/YouTube
Conhecida como "A Praia de Amsterdã", fica a uma curta viagem de trem da capital holandesa, atraindo tanto moradores locais quanto turistas em busca de um clima ameno durante o verão. Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
A cidade é famosa por sua longa faixa de areia, que se estende por cerca de 9 quilômetros. Foto: Reprodução/YouTube
Além das atividades aquáticas, Zandvoort é conhecida mundialmente pelo seu famoso circuito de corrida de Fórmula 1, o Circuito Zandvoort. Foto: Flickr - dronepicr
O local, que sediou o Grande Prêmio da Holanda pela primeira vez em 1948, é uma atração turística importante e recebe milhares de visitantes durante os eventos de corrida. Foto: Marc Kleen/Unsplash
Zandvoort também oferece outras atrações, como o Parque Nacional Zuid-Kennemerland, uma vasta área de dunas de areia e florestas que fica logo atrás da cidade. Foto: Wikimedia Commons/Ji?í Komárek
O lugar é ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e observação da vida selvagem, com cavalos selvagens e gado em seu habitat natural. Foto: Wikimedia Commons/Ymblanter
Para quem gosta de cassinos, o Holland Casino Zandvoort é um ponto de encontro popular, com uma variedade de jogos e entretenimento noturno. Foto: Wikimedia Commons/Rudolphous
A cidade preserva seu charme como uma antiga vila de pescadores, ruas estreitas e casas tradicionais. Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
O centro de Zandvoort tem um ar pitoresco, com cafés aconchegantes, restaurantes que servem peixes frescos e lojinhas de souvenirs. Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
