Seu sinal de WiFi está ruim? 5 dicas simples para melhorar a internet

Deixar o roteador ligado o dia todo não pesa tanto na conta de luz, mas de que adianta se o sinal de WiFi vive falhando? Uma conexão instável pode atrapalhar o trabalho, os estudos e até os momentos de lazer. A boa notícia é que, muitas vezes, resolver esse problema é mais simples do que parece e não exige a compra de um novo aparelho.

Pequenos ajustes na configuração e no posicionamento do seu equipamento atual podem transformar completamente a qualidade da sua internet. Antes de ligar para a operadora, experimente colocar em prática algumas dicas que otimizam o desempenho da sua rede sem fio. Confira um passo a passo com cinco ações práticas para melhorar seu sinal.

1. Mude o roteador de lugar

A localização do roteador é o fator que mais impacta a qualidade do sinal. Evite deixá-lo em cantos, dentro de armários ou atrás de móveis. O ideal é posicioná-lo em um local central da casa e em uma altura elevada, como em cima de uma estante. Assim, as ondas se espalham de maneira mais uniforme.



Paredes, espelhos e eletrodomésticos como micro-ondas e telefones sem fio podem causar interferência. Mantenha o aparelho longe desses obstáculos para garantir que o sinal chegue com mais força aos seus dispositivos.

2. Posicione as antenas corretamente

Se o seu roteador tiver antenas externas, a posição delas faz diferença. Para quem usa o WiFi em um único andar, o ideal é manter as antenas na vertical. Se você mora em uma casa com mais de um andar, pode experimentar deixar uma antena na vertical e outra na horizontal ou inclinada, para ampliar a cobertura tanto no mesmo pavimento quanto entre andares.

3. Reinicie o aparelho periodicamente

A solução mais clássica da tecnologia ainda é uma das mais eficazes. Reiniciar o roteador uma vez por semana pode resolver problemas de lentidão e travamentos. O processo limpa a memória do aparelho e encerra tarefas que podem estar consumindo recursos desnecessariamente.



Basta tirar o roteador da tomada, esperar cerca de 30 segundos e ligá-lo novamente. Esse simples procedimento pode resolver problemas temporários e melhorar a estabilidade da conexão.

4. Altere o canal da rede WiFi

Roteadores operam em diferentes canais, e é comum que os aparelhos de seus vizinhos usem o mesmo canal que o seu. Essa sobreposição gera interferência e deixa a internet mais lenta. A maioria dos roteadores escolhe um canal automaticamente, mas nem sempre é a melhor opção.



Para mudar, acesse a página de configuração do seu roteador pelo navegador do computador. Nas configurações de rede sem fio (wireless), procure a opção “Canal” ou “Channel” e teste outras alternativas, como os canais 1, 6 ou 11 na banda de 2.4GHz, que geralmente sofrem menos interferência.

5. Mantenha o firmware atualizado

O firmware é o software interno do roteador. Os fabricantes liberam atualizações para corrigir falhas de segurança, melhorar a estabilidade e até adicionar novos recursos. Manter o seu aparelho atualizado garante que ele funcione com o máximo de desempenho possível.



Verifique no site da fabricante do seu roteador se há uma nova versão disponível. O processo de atualização geralmente é feito pela página de administração do aparelho, a mesma usada para trocar o nome e a senha da rede.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.