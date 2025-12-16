Seu sinal de WiFi está ruim? 5 dicas simples para melhorar a internet
Pequenos ajustes no posicionamento do roteador ou a troca de canal podem resolver seus problemas de conexão; veja um passo a passo para otimizar
compartilheSIGA
Deixar o roteador ligado o dia todo não pesa tanto na conta de luz, mas de que adianta se o sinal de WiFi vive falhando? Uma conexão instável pode atrapalhar o trabalho, os estudos e até os momentos de lazer. A boa notícia é que, muitas vezes, resolver esse problema é mais simples do que parece e não exige a compra de um novo aparelho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Pequenos ajustes na configuração e no posicionamento do seu equipamento atual podem transformar completamente a qualidade da sua internet. Antes de ligar para a operadora, experimente colocar em prática algumas dicas que otimizam o desempenho da sua rede sem fio. Confira um passo a passo com cinco ações práticas para melhorar seu sinal.
Leia mais
-
Morar com segurança: 7 dicas e tecnologias para proteger sua casa
-
-
5 ferramentas essenciais para quem trabalha em modelo híbrido
1. Mude o roteador de lugar
A localização do roteador é o fator que mais impacta a qualidade do sinal. Evite deixá-lo em cantos, dentro de armários ou atrás de móveis. O ideal é posicioná-lo em um local central da casa e em uma altura elevada, como em cima de uma estante. Assim, as ondas se espalham de maneira mais uniforme.
Paredes, espelhos e eletrodomésticos como micro-ondas e telefones sem fio podem causar interferência. Mantenha o aparelho longe desses obstáculos para garantir que o sinal chegue com mais força aos seus dispositivos.
2. Posicione as antenas corretamente
Se o seu roteador tiver antenas externas, a posição delas faz diferença. Para quem usa o WiFi em um único andar, o ideal é manter as antenas na vertical. Se você mora em uma casa com mais de um andar, pode experimentar deixar uma antena na vertical e outra na horizontal ou inclinada, para ampliar a cobertura tanto no mesmo pavimento quanto entre andares.
3. Reinicie o aparelho periodicamente
A solução mais clássica da tecnologia ainda é uma das mais eficazes. Reiniciar o roteador uma vez por semana pode resolver problemas de lentidão e travamentos. O processo limpa a memória do aparelho e encerra tarefas que podem estar consumindo recursos desnecessariamente.
Basta tirar o roteador da tomada, esperar cerca de 30 segundos e ligá-lo novamente. Esse simples procedimento pode resolver problemas temporários e melhorar a estabilidade da conexão.
4. Altere o canal da rede WiFi
Roteadores operam em diferentes canais, e é comum que os aparelhos de seus vizinhos usem o mesmo canal que o seu. Essa sobreposição gera interferência e deixa a internet mais lenta. A maioria dos roteadores escolhe um canal automaticamente, mas nem sempre é a melhor opção.
Para mudar, acesse a página de configuração do seu roteador pelo navegador do computador. Nas configurações de rede sem fio (wireless), procure a opção “Canal” ou “Channel” e teste outras alternativas, como os canais 1, 6 ou 11 na banda de 2.4GHz, que geralmente sofrem menos interferência.
5. Mantenha o firmware atualizado
O firmware é o software interno do roteador. Os fabricantes liberam atualizações para corrigir falhas de segurança, melhorar a estabilidade e até adicionar novos recursos. Manter o seu aparelho atualizado garante que ele funcione com o máximo de desempenho possível.
Verifique no site da fabricante do seu roteador se há uma nova versão disponível. O processo de atualização geralmente é feito pela página de administração do aparelho, a mesma usada para trocar o nome e a senha da rede.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.