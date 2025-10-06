Preso no trânsito? 5 dicas para controlar o estresse e a ansiedade

Um caminhão sai da pista da BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o trânsito para. A cena se tornou comum para milhares de motoristas e é o gatilho perfeito para o estresse e a ansiedade. A buzina alta, a sensação de tempo perdido e a impotência diante da fila de carros podem transformar qualquer um em uma pilha de nervos.

Essa tensão constante não afeta apenas o humor, como também a saúde. O corpo reage ao estresse do trânsito liberando hormônios como o cortisol, que, em excesso, pode levar a dores de cabeça, problemas digestivos e até aumentar o risco de doenças cardíacas. A boa notícia é que, mesmo preso no congestionamento, é possível assumir o controle da situação e proteger seu bem-estar físico e mental.

Guia

Em vez de lutar contra o inevitável, que tal usar esse tempo a seu favor? Adotar algumas técnicas simples pode transformar a experiência de estar parado no trânsito, ajudando a manter a calma e a reduzir os impactos negativos na sua saúde. A seguir, você encontra um guia prático para gerenciar o estresse e a ansiedade enquanto espera o trânsito fluir.

1. Mude o foco com a respiração consciente

Quando a frustração bate, a primeira reação do corpo é tensionar os músculos e acelerar a respiração, o que só piora a sensação de ansiedade. O segredo para quebrar esse ciclo é simples e está ao seu alcance: a respiração. Direcionar sua atenção para o ato de respirar ajuda a acalmar o sistema nervoso e a trazer sua mente para o momento presente.

Não se trata de uma técnica complicada. Comece com o carro parado e em segurança. Feche os olhos por um instante, se sentir confortável, e coloque uma mão sobre o abdômem. Inspire lentamente pelo nariz, contando até quatro. Sinta o ar encher seus pulmões e sua barriga se expandir suavemente. Esse movimento é importante para garantir uma respiração profunda e eficaz.

Depois, segure o ar por um breve momento, talvez contando até dois. Em seguida, solte o ar pela boca de forma lenta e controlada, contando até seis. Tente fazer o tempo da expiração ser um pouco mais longo que o da inspiração. Repita esse processo de cinco a dez vezes. Você notará que o ritmo do seu coração começa a diminuir e os ombros, antes tensos, começam a relaxar. É uma ferramenta poderosa e discreta para usar em qualquer lugar.

2. Crie uma bolha de bem-estar no seu carro

O ambiente externo é caótico, mas o interior do seu veículo é um espaço que você pode controlar. Em vez de sintonizar em noticiários que repetem informações sobre o trânsito ou músicas agitadas, transforme o carro em um refúgio. A escolha do que você ouve tem um impacto direto no seu estado emocional. Monte playlists com músicas que te acalmam e trazem boas sensações.

Outra excelente opção é aproveitar o tempo para ouvir podcasts sobre temas que te interessam, como história, ciência, comédia ou desenvolvimento pessoal. Audiobooks também são uma ótima pedida para mergulhar em uma boa história e esquecer que você está parado. O objetivo é substituir o estímulo estressante do trânsito por um conteúdo que seja envolvente e positivo.

A aromaterapia também pode ser uma aliada. Pequenos difusores para carros ou até mesmo um algodão com algumas gotas de óleo essencial de lavanda ou capim-limão no painel podem ajudar a criar uma atmosfera mais tranquila. Cuidar do ambiente interno do carro é uma forma de enviar uma mensagem ao seu cérebro: mesmo que lá fora esteja um caos, aqui dentro eu estou no controle e em paz.

3. Pratique a aceitação da situação

Lutar mentalmente contra o congestionamento é uma batalha perdida que só consome sua energia. Ficar repetindo pensamentos como "Eu não deveria estar aqui" ou "Isso é um absurdo" gera um ciclo de raiva e frustração. A aceitação radical, uma técnica que consiste em reconhecer a realidade sem julgamentos, pode ser libertadora.

Aceitar não significa gostar da situação ou ser passivo. Significa apenas reconhecer: "Ok, estou preso no trânsito. É um fato. Brigar com isso não vai fazer os carros andarem". A partir desse reconhecimento, você para de gastar energia com o que não pode mudar e a direciona para o que pode: sua reação. É uma mudança de perspectiva que alivia um peso enorme.

Uma forma de praticar é dizer a si mesmo: "Neste momento, a única coisa que posso fazer é esperar. Como posso tornar essa espera menos desagradável?". Essa pergunta simples abre espaço para as outras dicas, como focar na respiração ou ouvir um podcast. Aceitar a realidade te devolve o poder de escolha sobre como você vai se sentir e agir, independentemente das circunstâncias externas.

4. Faça pequenos alongamentos de forma segura

Ficar sentado na mesma posição por muito tempo causa rigidez e desconforto, contribuindo para a tensão geral. Aproveite os momentos em que o trânsito está completamente parado para fazer alongamentos simples e seguros, sem tirar a atenção da direção. Esses pequenos movimentos ajudam a liberar a tensão acumulada nos músculos, especialmente no pescoço, ombros e costas.

Com o carro em ponto morto e o freio de mão puxado, comece girando o pescoço lentamente para um lado e depois para o outro. Incline a cabeça para a frente, tentando encostar o queixo no peito, e depois para trás com cuidado. Eleve os ombros em direção às orelhas, segure por alguns segundos e solte de uma vez. Repita algumas vezes para aliviar a tensão na região cervical.

Também pode se alongar os braços e as mãos. Estique um braço para a frente e, com a outra mão, puxe os dedos suavemente para trás. Faça o mesmo com o outro braço. Gire os pulsos em círculos. Abrir e fechar as mãos com força também ajuda a circulação. Esses movimentos, embora pequenos, melhoram o fluxo sanguíneo e evitam que a rigidez física se transforme em estresse mental.

5. Use a tecnologia com moderação

Aplicativos de trânsito como Waze e Google Maps são ferramentas úteis para obter uma previsão de tempo e rotas alternativas. No entanto, ficar olhando a tela a cada 30 segundos, vendo o tempo estimado de chegada aumentar, pode se tornar uma nova fonte de ansiedade. A tecnologia deve ser sua aliada, não mais um fator de estresse.

A melhor forma de usar esses aplicativos é para ter uma noção inicial do problema. Verifique a situação uma vez, entenda a dimensão do congestionamento e, se possível, coloque o celular de lado. Deixe o áudio do aplicativo ligado para receber alertas importantes, mas evite a checagem compulsiva. Confie que o aplicativo fará o trabalho de recalcular a rota se uma opção melhor surgir.

Aproveite a tecnologia para se conectar de forma positiva. Se estiver seguro para usar o viva-voz ou fones de ouvido, ligue para um amigo ou familiar com quem você não conversa há tempos. Usar esse tempo para colocar o papo em dia transforma um momento de frustração em uma oportunidade de conexão social, uma das formas mais eficazes de combater o estresse.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.