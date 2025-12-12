Assine
Quer deixar o celular ultraveloz em jogos sem trocar de aparelho? Confira

É possível deixar o aparelho com ganho real de desempenho para jogos como Warzone e Free Fire. Configurações internas influenciam diretamente a velocidade

12/12/2025 19:42

Como deixar o celular ultra veloz em jogos sem trocar de aparelho
Ajustes não alteram o sistema de forma permanente nem colocam o aparelho em risco crédito: Reprodução

Jogos travando, quedas de FPS e lentidão no sistema são problemas comuns até em celulares bons. Com ajustes nativos do próprio Android, é possível deixar o celular ultraveloz sem root, sem aplicativos externos e com ganho real de desempenho para jogos como Warzone, Free Fire e COD.

Limpeza inicial correta

O primeiro passo é organizar a tela inicial. Muitos usuários mantêm ícones duplicados, que acabam rodando processos em segundo plano desnecessários e consumindo RAM. Manter apenas os aplicativos essenciais já reduz a carga do sistema.

Também é importante desativar funções que ficam ativas sem necessidade, como impressora automática, NFC, Bluetooth e GPS quando não estão em uso. Cada serviço ativo consome processamento e memória de forma silenciosa, afetando diretamente o desempenho em jogos.

Ajustes do Modo Desenvolvedor

Para ativar o Modo Desenvolvedor, basta ir em "Sobre o telefone" e tocar nove vezes em "Número da versão". Após ativado, novas opções avançadas ficam disponíveis para otimização.

Nos modelos da Motorola, é possível usar a função de otimização de RAM, que libera até 2GB extras após reinício. Também é recomendado ajustar o tamanho do buffer do agente de registro para o máximo permitido entre 8 e 16MB, além de configurar corretamente o buffer da CPU. Esses ajustes melhoram a resposta do sistema e reduzem engasgos em jogos pesados.

Como deixar o celular ultra veloz em jogos sem trocar de aparelho
Sistema esconde recursos que impactam diretamente os games. – Créditos: depositphotos.com / rokas91/Divulgação

Ajustes gráficos, animações e DPI 

Dentro do Modo Desenvolvedor, vale ativar o driver gráfico do sistema para cada jogo, garantindo melhor uso da GPU em títulos como COD, Warzone e Free Fire.

As escalas de animação da janela, transição e duração devem ser ajustadas para 0,5x, deixando a interface mais rápida. O DPI da tela também pode ser aumentado cerca de 25 a 35 pontos, mantendo a fluidez sem causar instabilidade. Esse conjunto de ajustes deixa o sistema visualmente mais rápido e suave.

Ações práticas para deixar o celular ultraveloz nos jogos

  • Remover ícones duplicados da tela inicial
  • Desativar NFC, Bluetooth e GPS quando não usados
  • Ativar o Modo Desenvolvedor corretamente
  • Usar a otimização de RAM nativa do sistema
  • Ajustar buffers de CPU e agente de registro
  • Ativar driver gráfico do sistema por jogo
  • Reduzir as escalas de animação para 0,5x
  • Aumentar levemente o DPI da tela
  • Definir uso de bateria dos jogos como "Sem restrições"
  • Usar papéis de parede simples, sem efeitos pesados

O desempenho máximo do celular em jogos é o foco deste vídeo do canal Extermindor Games, que conta com 33,1 mil inscritos e já soma 467 mil visualizações. Ao assistir, você aprende como ativar configurações que melhoram a performance, reduzem o lag e aumentam o FPS, deixando o aparelho mais rápido para jogos pesados.

Esses ajustes não alteram o sistema de forma permanente nem colocam o aparelho em risco. Quando aplicados corretamente, eles transformam a experiência de uso e fazem o celular se comportar como um modelo mais potente, principalmente em jogos e tarefas pesadas.

