Fortnite anuncia skins de Kim Kardashian em colaboração gigante

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de revelar colaborações com Danny Phantom e Playboi Carti, agora é a vez do jogo Fortnite trazer Kim Kardashian para o battle royale como parte da série Ícones. A estrela de reality show, empresária e dona da marca de roupas SKIMS ganhará múltiplas skins, cosméticos exclusivos e até um emote (que é uma animação) inspirado em sua icônica capa da Paper Magazine de 2014.

A revelação veio por meio de um teaser onde Kim aparece recriada em 3D, exibindo vários momentos inspirados em sua vida real — incluindo um Victory Royale. A primeira skin apresentada traz o estilo clássico de Kim: um macacão justo que muda de cor, cabelos longos e visual glamouroso.

Outra versão, com cabelo solto e jaqueta, também aparece no trailer, embora ainda não esteja confirmado se será um estilo alternativo ou de uma skin separada. Segundo dataminers, essa colaboração é uma das mais robustas já lançadas, com três skins principais e mais de oito estilos adicionais, incluindo variações de cabelo e roupas inspiradas na marca SKIMS.

Para acompanhar as skins, o pacote inclui uma coleção completa de itens cosméticos:

Planador em formato de jatinho particular;

Acessórios para as costas com smartphone, ring light e mochila de maquiagem;

Picareta em forma de bolsa de grife;

Emote baseado na capa da Paper Magazine, em que Kim equilibra uma taça — mas, claro, com a versão Fortnite: o champanhe é substituído por Chug Jug, e a pose é refeita de forma mais “family friendly”.

O trailer oficial mostra a empresária usando uma bolsa para atacar outro jogador. A Epic Games confirmou que o pacote de Kim Kardashian chega ao Fortnite em 13 de dezembro de 2025.

Quanto vai custar?

Com base nos dados iniciais e informações de dataminers, os cosméticos devem custar:

Kim Kardashian (Fur Coat): 1.500 V-Bucks (moeda virtual do game);

Kim Kardashian (SKIMS Suit): 1.500 V-Bucks;

Kim Kardashian (Leather Suit): 1.500 V-Bucks;

Purse Pickaxe: 800 V-Bucks;

Emote Paper Magazine Pose: 500 V-Bucks;

Makeup Backpack (Back Bling): 400 V-Bucks;

Ring Light & Phone (Back Bling): 400 V-Bucks;

Jet Glider: 1.200 V-Bucks.

