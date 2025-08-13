Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fortnite vence batalha nos tribunais contra Apple e Google

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/08/2025 06:15

compartilhe

Siga no

Um tribunal australiano decidiu que Apple e Google abusaram de seu poder de mercado ao resolver uma disputa com a empresa que desenvolveu o popular jogo Fortnite.

Apple e Google removeram Fortnite de suas respectivas lojas de aplicativos em 2020, depois que o jogo, com centenas de milhões de usuários registrados, projetou um sistema de pagamentos dentro do app que deixava os gigantes do setor de tecnologia de fora.

O desenvolvedor Epic Games respondeu com uma série de ações legais contra as empresas de tecnologia em tribunais de todo o mundo. 

Nesta semana, o Tribunal Federal da Austrália decidiu que o domínio das lojas de aplicativos das empresas reduzia a concorrência, o que provavelmente obrigava os desenvolvedores a pagar comissões mais elevadas.

"É uma VITÓRIA para os desenvolvedores e consumidores da Austrália!", reagiu a Epic Games em um comunicado divulgado na terça-feira. 

O juiz Jonathan Beach rejeitou, no entanto, as alegações do fabricante de que Apple e Google incorreram em uma conduta desleal. 

Um porta-voz do Google afirmou que a empresa não concorda com algumas conclusões do tribunal e que "revisará a decisão completa quando a receber e avaliará os próximos passos".

lec/sft/mtp/arm/zm/fp

Tópicos relacionados:

apple australia epic fortnite google lazer tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay