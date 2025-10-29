Kim Kardashian usa truque inesperado para vestir look de látex

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kim Kardashian passou por uma emergência fashion em plena estreia da série “All’s fair” em Londres. A festa foi realizada na semana passada com a empresária e socialite usando um look de látex. Mas um vídeo publicado no TikTok nesta terça (28/10) revelou um truque por trás do visual.

Ela contou com a ajuda da amiga e colega de elenco Naomi Watts para resolver a situação. No vídeo, Kardashian aparece se arrumando para o evento e faz uma chamada de vídeo com a atriz britânica, elogiando seu visual. "Você está incrível", disse, antes de pedir um favor.

"Rapidinho, preciso de lubrificante para minhas meias de látex. Você tem?", pergunta. Watts, que é fundadora da marca Stripes, que oferece produtos íntimos para a menopausa, prontamente se mostrou disponível. "Meu Deus, você ligou para a pessoa certa", brincou.

A atriz ofereceu enviar o óleo íntimo para ajudar Kardashian a se vestir sem problemas. Em meio à conversa divertida, Watts ainda perguntou se poderia enviar o produto com um homem, e Kardashian garantiu que não havia problema, pedindo que fosse entregue em um saquinho.

"Vai vir em uma bandeja. Estou servindo você", respondeu a atriz, arrancando gargalhadas da socialite: “Servindo lubrificante!”.

Pouco depois, um homem entregou o produto, e Kardashian aplicou o óleo com cuidado nas pernas para colocar as meias longas, com ajuda de um assistente. "É assim que se veste látex. Aposto que [Watts] não sabia que precisaria de um frasco extragrande desta vez!", disse, celebrando ter ganhando um produto extra para futuros looks.

Com o look completo, composto por calças e botas de látex, além de um vestido de couro da designer Dilara Findikoglu e colares prateados, Kardashian mostrou o look final no tapete vermelho.

Qual é o novo trabalho de Kim Kardashian?

"All's fair" é uma série de TV de drama jurídico criada por Ryan Murphy. A produção estreia no próximo dia 4 de novembro no Hulu, nos Estados Unidos, e no Disney+ em outros países. A trama segue um grupo de advogadas que deixa um escritório dominado por homens para fundar o próprio negócio.

A história promete segredos, alianças instáveis e separações de alto risco. Além de Kim Kardashian e Naomi Watts, o elenco conta com Glenn Close, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts.