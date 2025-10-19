Kim Kardashian surge irreconhecível em evento de gala

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kim Kardashian, cofundadora da Skims e estrela de reality show, surpreendeu os fãs ao aparecer no Academy Museum Gala 2025, realizado na noite de sábado (18/10), com um visual que dividiu opiniões. A socialite combinou uma máscara nude que cobria todo o rosto com um vestido tomara que caia da Maison Margiela, com espartilho e mangas drapeadas presas à bainha.

Kim Kardashian at the Academy Museum Gala. pic.twitter.com/afvRg9EKcX — ???? (@metgalacrave) October 19, 2025

Nos bastidores, Kardashian brincou sobre sua aparência enquanto recebia os retoques finais de seu maquiador, Mario Dedivanoic. “Mario, estou bem? A maquiagem?”, perguntou ela em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram.

O profissional Dedivanoic respondeu em tom descontraído: “Sua maquiagem está incrível, sim.” A empresária, de 44 anos, comentou: “Está boa? Todo esse trabalho duro, pessoal.”

Apesar do bom humor nos bastidores, o visual não agradou a todos os fãs. “EU SEI QUE A NORTH nunca aprovou isso!!”, escreveu um usuário, referindo-se à filha de 12 anos de Kardashian, North West.

Kim Kardashian talks about her new underwear line at the 2025 Academy Museum Gala. pic.twitter.com/hsvnIOlOvN — Variety (@Variety) October 19, 2025

“Pessoas que gostam disso, sério, o que há de errado com vocês? Levem essa pessoa em busca de atenção para a ala psiquiátrica, por favor. Não tem nada de normal nisso”, criticou outro.. Alguns chegaram a comparar o look ao estilo do ex-marido de Kim, Kanye West. “Você ainda consegue ver o Kanye nela”, comentou um terceiro.

Não é a primeira vez que Kardashian aposta em visuais que cobrem completamente o rosto. No Met Gala de 2021, ela usou um look Balenciaga todo preto, inspirado no estilo do ex-marido, que incluía camiseta longa, body, luvas até o cotovelo e "Pantaleggings" com salto embutido. Mais tarde, em setembro do mesmo ano, ela usou um look da Balenciaga que cobria o rosto e corpo inspirado em bondage durante um passeio por Nova York.

Calcinha de pelos

Recentemente, Kim deu o que falar com o lançamento de sua marca, a Skims. A empresa lançou a coleção de calcinhas “The Ultimate Bush”, que imita pelos pubianos em diferentes cores e texturas, com preços a partir de R$ 190.

Kim Kardashian revela que um dos filhos tem doença de Michael Jackson

“Nossa calcinha mais ousada até agora. Feita à mão, em malha super transparente e elástica, esta [calcinha] fio dental mistura pelos sintéticos lisos e cacheados, em doze variações de diferentes tons. Acompanha tiras laterais elásticas”, descreve a marca.

Kim Kardashian’s SKIMS drops new underwear collection featuring faux hair:



“The Ultimate Bush” pic.twitter.com/qRY8zmdoTS — Pop Base (@PopBase) October 14, 2025

Em vídeo divulgado no Instagram, Kim riu ao apresentar a coleção. “Diferentes cores, diferentes pelos… É insano”, disse em um story.

Traição

Em entrevista recente ao podcast Call Her Daddy, Kim Kardashian abriu o jogo sobre relacionamentos passados e revelou que foi traída em uma ocasião. Sem citar nomes, a empresária afirmou que soube da infidelidade “muito tempo depois” e que não pretende se envolver com rappers ou atletas novamente.

“Isso foi algo mais recente, não super-recente. Mas quando você é uma jovem tóxica de 20 anos, é como uma guerra psicopata total”, comentou. “Sempre ligo para a pessoa e vou embora. Faz tanto tempo, mas o meu lado psicopata surge só para fazer a ligação e aí fico: 'Ah, isso foi bom'”, disse.