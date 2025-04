Roubo de Kim Kardashian, a crônica do 'roubo do século'

"Ladrões idosos" bem informados sobre a agenda de Kim Kardashian roubaram, em questão de minutos, 10 milhões de dólares em joias da estrela americana de reality show em seu quarto de hotel em Paris em 2016. Esta é a crônica do chamado "roubo do século".

Na noite de 2 de outubro, Kim Kardashian assistiu ao desfile da Givenchy na Semana de Moda de Paris e retornou ao seu hotel com amigos por volta da meia-noite. Seu guarda-costas não estava presente, visto que estava acompanhando sua irmã Kourtney e sua assistente em uma boate.

Pouco depois, durante a madrugada, os amigos de Kim foram embora e ela subiu para o seu quarto, no último andar do exclusivo apartamento de um luxuoso hotel conhecido como "No Address", escondido atrás de uma grande porta vermelha, a dois passos da igreja Madeleine.

A estrela ouviu um barulho nas escadas e pensou que fosse sua irmã e sua assistente. Cumprimentou-as de longe, mas não obteve resposta.

Naquele momento, percebeu que algo não estava certo e tentou chamar seu guarda-costas, mas já era tarde: dois homens encapuzados invadiram o quarto.

Os assaltantes, ladrões de cerca de 60 anos, segundo a acusação, chegaram ao local minutos antes a pé e de bicicleta.

A luxuosa residência era conhecida entre as celebridades por sua discrição absoluta: não possui uma fachada reconhecível ou site na internet.

No entanto, a porta principal estava frequentemente aberta e suas câmeras de segurança desligadas para manter a privacidade dos hóspedes, vários elementos combinados para criar uma grave violação de segurança.

Naquela noite, o vigilante noturno não suspeitou ao ver um grupo de homens apresentar-se na portaria com uniformes e boné da polícia.

"Estão aqui de novo por causa da cocaína?", questionou, como um dos assaltantes relatou posteriormente.

Eles apontaram uma arma para o recepcionista e obrigaram-lhe a se ajoelhar. "A esposa do rapper?", perguntaram, referindo-se a Kanye West, então marido de Kardashian.

- "Anel, anel!" -

Amarrado e sob ameaças, o recepcionista levou os dois homens ao apartamento da famosa. Kardashian estava de roupão, segurando seu telefone.

Os assaltantes apontaram uma arma para o seu rosto e um deles, segundo o relato da estrela à polícia, dirigiu-se a ela em inglês com "um forte sotaque francês" e disse "anel! anel!".

Kim apontou para a mesa de cabeceira onde estava sua aliança de casamento, um anel com um enorme diamante avaliado em quatro milhões de dólares (R$ 23 milhões, na cotação atual), que costumava exibir nas redes sociais.

A bilionária, então com 35 anos, ficou aterrorizada e "histérica", contou ela, afirmando que pensou que eles eram "terroristas" tentando sequestrá-la e estava morrendo de medo de ser estuprada depois que seu roupão foi rasgado quando um dos homens a deitou na cama para amarrar seus pés e mãos.

Com os membros atados e boca tampada com fita adesiva, observou como eles vasculharam o quarto, até encontrar um cofre da Louis Vuitton repleto de colares, pulseiras, brincos e relógios Rolex de ouro, além de 1.000 dólares (R$ 5.673) em sua bolsa.

O roubo total foi avaliado em 10 milhões de dólares (R$ 58 milhões), o maior assalto a um indivíduo na França nos últimos 20 anos.

Os ladrões a trancaram no banheiro. Posteriormente, fugiram quando viram uma ligação do guarda-costas de Kim em seu celular, alertado pelo estilista de Kardashian que estava dormindo no andar de baixo e ouviu o barulho.

Ela conseguiu se desamarrar e seu segurança, que chegou rapidamente, chamou a polícia por volta das 03h15.

"Pensei que fosse morrer, estava me preparando para quando eles fossem atirar e me matar. Esses dez minutos realmente mudaram toda a minha vida", contou a estrela mais tarde.

Os assaltantes saíram como chegaram, caminhando ou de bicicleta, usando coletes refletivos. Identificados principalmente pelo DNA, eles foram presos três meses depois em uma grande operação policial.

Kardashian, muito traumatizada, deixou Paris ao amanhecer.

