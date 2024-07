SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, de 43 anos, revelou que um de seus filhos com Kanye West, de 47, tem vitiligo, doença caracterizada pela perda de coloração da pele. Um dos portadores mais famosos do distúrbio foi o cantor Michael Jackson (1958-2009).





A informação foi dada pela socialite durante participação no podcast She MD, apresentado por Thaïs Aliabadi e Mary Alice Haney. Ela estava acompanhada de seu reumatologista, Dan Wallace, e tocou no assunto quando falava sobre sua vivência com a psoríase.





"Veio da minha mãe e foi para mim. E, você sabe, eu passei de uma forma diferente para meu filho, que tem vitiligo", afirmou. "Muito levemente", complementou.





Kim disse que tem se interessado em conhecer mais sobre a condição. "Eu não sabia nada sobre o assunto, mas ter que aprender sobre isso e descobrir de onde vem e [como] isso é hereditário... Só aprender mais e poder compartilhar isso com as pessoas [tem sido bom]", disse.





Ela não especificou qual de seus filhos tem a doença. A socialite é mãe dos meninos Saint, de 8 anos, e Psalm, de 5. Além disso, ela tem as meninas North West, de 11 anos, e Chicago, de 6.





O vitiligo é uma doença cuja principal característica é a hipopigmentação da pele (o que causa manchas brancas de tamanho variado pelo corpo). A condição não é contagiosa nem traz outros prejuízos físicos.





Apesar de não ter causa estabelecida, acredita-se que ela tenha origem autoimune. Também consta que traumas emocionais podem estar entre os fatores que a desencadeiam ou agravam.