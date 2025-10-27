Kourtney Kardashian lança pirulito para saúde vaginal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Empresária e membro do clã Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian anunciou uma novidade na sua marca de suplementos, a Lemme Purr. Trata-se de um pirulito probiótico com sabor de abacaxi e promessa de benefícios para a saúde vaginal.

E, para quem ficou com dúvida: sim, o pirulito é para ser colocado na boca, não em outro lugar. O produto está sendo vendido exclusivamente nos Estados Unidos, nas lojas Target. Um pacote com cinco unidades custa US$ 5,99 (R$ 32,19 na cotação atual).

Ele segue a mesma linha de outros produtos da marca, tendo como principal ingrediente a bactéria probiótica Bacillus coagulans (B. coagulans). Segundo especialistas, os probióticos ajudam a manter o equilíbrio do microbioma vaginal, o ecossistema de bactérias e fungos que vive naturalmente na vagina.

Quando esse equilíbrio é afetado, aumenta o risco de problemas como vaginose bacteriana, infecções fúngicas e infecções urinárias. A cepa B. coagulans é conhecida por produzir ácido lático, responsável por manter o pH vaginal saudável.

Pirulito sabor abacaxi tem probióticos que ajudam na saúde vaginal Divulgação

Além disso, pode fortalecer o sistema imunológico, ajudar na digestão e até regular o açúcar no sangue. Pesquisas também sugerem que ela contribui para aliviar sintomas da síndrome do intestino irritável (SII), como cólicas e inchaço.

O pirulito funcional ainda leva vitamina C e extrato de abacaxi, que dá o sabor tropical. Feitos com açúcar de verdade, são vegetarianos, sem glúten e não transgênicos, tendo, cada um, 70 calorias.

Segundo pirulito

Esta é a segunda incursão da Lemme no universo dos pirulitos funcionais. O primeiro lançamento, o Lemme Glow, era voltado para cabelo, pele e unhas, e fez sucesso como edição limitada. Agora, os novos Lemme Purr vieram para ficar.

“Nossa comunidade se apaixonou pelos primeiros pirulitos, então eu mal podia esperar para trazê-los de volta de uma nova maneira. Os pirulitos Lemme Purr são uma extensão divertida de um dos nossos campeões de vendas, e eu adoro como eles transformam o autocuidado diário em algo doce e simples”, disse Kourtney em comunicado à imprensa.

Com o lançamento, Kourtney se consolida na vanguarda da tendência dos suplementos em formato de pirulito — um mercado que também vem sendo explorado por marcas como a It Girl Vitamins, com pirulitos de peptídeos e vegetais, e por linhas infantis, como os Focus Buddies, Multeez e YumEarth, voltados para vitaminas e saúde cerebral.

Pirulito das famosas

Além de Kourtney, outra famosa já anunciou uma linha de pirulitos. A influenciadora brasileira Antonella Braga, de 16 anos, lançou a Ticky, empresa focada em pirulitos sem açúcar, em agosto.

Vendidos exclusivamente pela internet, o doce custa R$ 56 o kit com quatro pacotes — cada pacote contém quatro pirulitos, totalizando 16 unidades. O valor é equivalente a R$ 3,50 por doce.

“Quando pensei na minha marca, não queria fazer algo óbvio, como roupas. Quis criar um produto inovador e acessível, que tivesse a ver comigo. O pirulito custa R$ 3,50, e eu quis que todo mundo pudesse consumir, inclusive quem tem restrição a açúcar. Então, tiramos o açúcar e criamos um sabor algodão-doce delicioso”, disse Antonella na época do lançamento.

A adolescente ainda afirmou que o produto poderia ser um aliado para quem está tentando se livrar do vício em cigarros eletrônicos.