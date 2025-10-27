Kourtney Kardashian lança pirulito para saúde vaginal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Empresária e membro do clã Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian anunciou uma novidade na sua marca de suplementos, a Lemme Purr. Trata-se de um pirulito probiótico com sabor de abacaxi e promessa de benefícios para a saúde vaginal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
E, para quem ficou com dúvida: sim, o pirulito é para ser colocado na boca, não em outro lugar. O produto está sendo vendido exclusivamente nos Estados Unidos, nas lojas Target. Um pacote com cinco unidades custa US$ 5,99 (R$ 32,19 na cotação atual).
Ele segue a mesma linha de outros produtos da marca, tendo como principal ingrediente a bactéria probiótica Bacillus coagulans (B. coagulans). Segundo especialistas, os probióticos ajudam a manter o equilíbrio do microbioma vaginal, o ecossistema de bactérias e fungos que vive naturalmente na vagina.
Quando esse equilíbrio é afetado, aumenta o risco de problemas como vaginose bacteriana, infecções fúngicas e infecções urinárias. A cepa B. coagulans é conhecida por produzir ácido lático, responsável por manter o pH vaginal saudável.
Além disso, pode fortalecer o sistema imunológico, ajudar na digestão e até regular o açúcar no sangue. Pesquisas também sugerem que ela contribui para aliviar sintomas da síndrome do intestino irritável (SII), como cólicas e inchaço.
O pirulito funcional ainda leva vitamina C e extrato de abacaxi, que dá o sabor tropical. Feitos com açúcar de verdade, são vegetarianos, sem glúten e não transgênicos, tendo, cada um, 70 calorias.
Segundo pirulito
Esta é a segunda incursão da Lemme no universo dos pirulitos funcionais. O primeiro lançamento, o Lemme Glow, era voltado para cabelo, pele e unhas, e fez sucesso como edição limitada. Agora, os novos Lemme Purr vieram para ficar.
“Nossa comunidade se apaixonou pelos primeiros pirulitos, então eu mal podia esperar para trazê-los de volta de uma nova maneira. Os pirulitos Lemme Purr são uma extensão divertida de um dos nossos campeões de vendas, e eu adoro como eles transformam o autocuidado diário em algo doce e simples”, disse Kourtney em comunicado à imprensa.
Com o lançamento, Kourtney se consolida na vanguarda da tendência dos suplementos em formato de pirulito — um mercado que também vem sendo explorado por marcas como a It Girl Vitamins, com pirulitos de peptídeos e vegetais, e por linhas infantis, como os Focus Buddies, Multeez e YumEarth, voltados para vitaminas e saúde cerebral.
Pirulito das famosas
Além de Kourtney, outra famosa já anunciou uma linha de pirulitos. A influenciadora brasileira Antonella Braga, de 16 anos, lançou a Ticky, empresa focada em pirulitos sem açúcar, em agosto.
Vendidos exclusivamente pela internet, o doce custa R$ 56 o kit com quatro pacotes — cada pacote contém quatro pirulitos, totalizando 16 unidades. O valor é equivalente a R$ 3,50 por doce.
“Quando pensei na minha marca, não queria fazer algo óbvio, como roupas. Quis criar um produto inovador e acessível, que tivesse a ver comigo. O pirulito custa R$ 3,50, e eu quis que todo mundo pudesse consumir, inclusive quem tem restrição a açúcar. Então, tiramos o açúcar e criamos um sabor algodão-doce delicioso”, disse Antonella na época do lançamento.
A adolescente ainda afirmou que o produto poderia ser um aliado para quem está tentando se livrar do vício em cigarros eletrônicos.
Uma prisioneira que estava no corredor da morte no estado americano do Texas foi considerada inocente por um juiz . E ele recomendou que a condenação da mulher pelo assassinato da própria filha fosse anulada, já que novas evidências indicaram que a vítima morreu em uma queda acidental. Larry D. Moore wikimedia commons
Melissa Lucio foi acusada de matar a filha Mariah, de 2 anos. A condenação aconteceu em 2008, mas Melissa sempre sustentou que a menina tinha caído acidentalmente e que o processo teve supostas provas que eram falsas, além de testemunho também falso.
Divulgação
Melissa teve o apoio da influenciadora e estrela de reality show Kim Kardashian, que soube do caso em 2022 e ficou comovida com um apelo feito pelos filhos da prisioneira. Melissa tem 14 filhos. Dez deles escreveram ao governador e ao Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas pedindo a retirada da sentença.
Wikipedia Common - Vogue Taiwain
"Pedimos que poupem a vida de nossa mãe, Melissa Lucio. Pedimos um encerramento. Pedimos paz", dizia a carta da família, que vive na cidade de Brownsville (foto), no Texas. Kim Kardashian disse que a carta era de "de partir o coração" e que havia "muitas questões não resolvidas em torno do caso". Jc161991 - wikimedia commons
"Esta é uma das muitas razões pelas quais sou contra a pena de morte — e por que rezo para que o desejo de seus filhos seja atendido e a vida de sua mãe seja poupada", escreveu Kim Kardashian no Facebook. Reprodução/@kimkardashian
Em 2024, 14 pessoas foram executadas nos Estados Unidos a partir de condenação. Embora o número varie de ano para ano, tem havido uma diminuição geral nas sentenças de morte ao longo do tempo, devido a mudanças na opinião pública e práticas judicias relacionadas à pena capital? 3D Animation Production Company por Pixabay
Nos Estados Unidos, a pena de morte é aplicada em crimes como assassinato em primeiro grau, especialmente quando há circunstâncias agravantes. A execução geralmente ocorre por injeção letal, embora em alguns estados ainda haja cadeira elétrica e fuzilamento. Veja outros países que também aplicam pena de morte. Brett Sayles/Pexels
Na China, crimes como homicídio, tráfico de drogas e corrupção podem levar à pena capital, sendo a execução normalmente feita por injeção letal ou fuzilamento em locais públicos. reprodução youtube
Na Arábia Saudita, a pena de morte é aplicada em casos de homicídio, estupro, terrorismo e blasfêmia, com execuções geralmente realizadas por decapitação em público wikimedia commons/Meshari Alawfi
No Irã, assassinato, tráfico de drogas, estupro e apostasia são crimes puníveis com a pena de morte, com execuções por enforcamento sendo a forma mais comum domínio público
No Japão, a pena de morte é aplicada principalmente em casos de assassinato em massa ou crimes particularmente cruéis, e as execuções são realizadas por enforcamento em segredo. wikimedia commons Mj-bird
Na Coreia do Norte, crimes contra o Estado, como espionagem ou traição, além de assassinatos, podem resultar na pena de morte, com execuções por fuzilamento ou enforcamento reprodução youtube
No Paquistão, a pena de morte é usada em casos de assassinato, terrorismo e blasfêmia, com a execução por enforcamento sendo a forma mais comum Hamid Roshaan Unsplash
No Egito, crimes como terrorismo, assassinato e traição podem levar à pena capital, com as execuções ocorrendo principalmente por enforcamento Domínio público
Em Belarus, o único país europeu a ainda aplicar a pena de morte, crimes como homicídio agravado e terrorismo são punidos com execução por fuzilamento. - wikimedia
Na Índia, assassinato, terrorismo e crimes sexuais graves, como estupro em grupo com morte, podem resultar na pena de morte, com execuções sendo realizadas por enforcamento Yann Forget/Wikimedia Commons
Em Bangladesh, a pena de morte é usada para crimes como assassinato, estupro e terrorismo, com a execução por enforcamento sendo a forma mais comum domínio público
Na Malásia, tráfico de drogas e assassinato são crimes que levam à pena de morte, que geralmente é realizada por enforcamento Divulgação
No Vietnã, crimes como homicídio, tráfico de drogas e corrupção grave podem resultar em pena de morte: execução por fuzilamento Hugo Heimendinger pexels
No Iraque, assassinato, terrorismo e crimes contra o Estado podem resultar na pena capital. As execuções são feitas por enforcamento. Divulgação
Na Tailândia, a pena de morte na Tailândia é aplicada principalmente para crimes graves, como homicídio premeditado, tráfico de drogas em grande escala e crimes relacionados à segurança nacional, como traição. Geralmente, por injeção letal. Divulgação
Na Indonésia, crimes relacionados ao tráfico de drogas e assassinato podem ser punidos com a pena capital, geralmente aplicada por fuzilamento. Dois brasileiros foram executados por fuzilamento na Indonésia por entrarem com drogas no país. Nick Agus Arya Unsplash
Em 18/1/2015, Marco Archer Cardoso Moreira foi o primeiro brasileiro a ser executado na Indonésia. Ele foi preso em 2003, quando tentou entrar no país com 13,4 kg de cocaína escondidos em sua asa-delta. Marco foi morto após passar mais de uma década no corredor da morte. Reprodução de TV
Em 29/4/2015, Rodrigo Gularte também foi executado. Condenado por tráfico de drogas, Rodrigo tinha sido preso em 2004 ao tentar entrar na Indonésia com 6 kg de cocaína escondidos em pranchas de surfe. Apesar de sua família ter alegado que ele sofria de esquizofrenia, o governo indonésio não aceitou a condição como motivo para suspender a execução. Divulgação / Depto. Policia da Indonesia