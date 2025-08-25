Pirulito de R$ 56? Influenciadora de 16 anos lança marca e causa polêmica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora Antonela Braga, de 16 anos, anunciou o lançamento da própria marca: a Ticky. A empresa é focada em pirulitos sem açúcar. A novidade, vendida inicialmente pela internet, custa R$ 56 o kit com quatro pacotes — cada pacote contém quatro pirulitos, totalizando 16 unidades. O valor, equivalente a R$ 3,50 por doce, dividiu opiniões entre seguidores e internautas.

Enquanto alguns usuários elogiaram a iniciativa empreendedora da jovem, outros questionaram o preço, comparando com doces tradicionais disponíveis no mercado. “Um pirulito por R$ 3,50? É sério isso?”, comentou um usuário no X. Por outro lado, houve quem defendesse a proposta. “Achei incrível! Melhor pagar por algo de qualidade do que comprar qualquer doce cheio de açúcar”, defendeu outro.

Em um vídeo publicado no Instagram, Antonela explicou o conceito do produto e a motivação para investir em algo fora do comum para influenciadores da sua idade.

“Quando pensei na minha marca, não queria fazer algo óbvio, como roupas. Quis criar um produto inovador e acessível, que tivesse a ver comigo. O pirulito custa R$ 3,50, e eu quis que todo mundo pudesse consumir, inclusive quem tem restrição a açúcar. Então, tiramos o açúcar e criamos um sabor algodão-doce delicioso”, disse.

A influenciadora contou ainda que a identidade visual foi pensada para se destacar. “No Brasil, todos os pirulitos têm cabinho branco ou vermelho. O nosso é rosa. Quem estiver com um pirulito de cabo rosa, pode saber que é da minha marca”, afirmou.

Antonela também explicou a razão do preço praticado no lançamento. Segundo ela, o kit com quatro pacotes foi a estratégia inicial para viabilizar as vendas online. “Um pacote custa R$ 14. Mas, se eu vendesse só um, o frete sairia mais caro que o produto. Então, começamos com o kit de quatro pacotes, por R$ 56. Nosso plano é vender em farmácias, supermercados e bancas, para que as pessoas possam comprar sem pagar frete”, justificou.

Cool, jovem e descolado

"A bala zero açúcar mais cool e deliciosa que você já provou”, descreve o site da marca. Os pirulitos são apresentados como “super cool”, com pegada jovem, inovadora e design exclusivo. Outros pontos destacados são zero açúcar, sabor algodão doce (“doce, leve e delicioso”) e feito para compartilhar.

No entanto, a lista de ingredientes gerou debate. A composição inclui:

Isomalte – substituto do açúcar, com menos calorias e baixo impacto glicêmico, mas que pode causar desconforto intestinal se consumido em excesso;

Edulcorantes – como a stevia, adoçantes considerados seguros

Corantes artificiais, como indigotina e dióxido de titânio. Este último está no centro de uma polêmica: embora permitido no Brasil, foi banido na União Europeia em 2022 após estudos sugerirem possíveis efeitos genotóxicos em consumo prolongado.

Comparado a um pirulito tradicional, a versão de Antonela tem vantagens para quem busca reduzir açúcar ou tem diabetes, mas não é isenta de aditivos químicos.

Em meio à busca por uma vida saudável e longe dos problemas relacionados à má alimentação, as pessoas optam por versões de produtos considerados "saudáveis". Entre eles, cervejas sem álcool, café descafeinado e doces sem açúcar. Contudo, nem sempre os riscos à saúde deixam de existir. Divulgação De acordo com a nutricionista Eliane Silva, do Hospital Jayme da Fonte, "alguns alimentos, como café descafeinado e biscoitos ou guloseimas sem açúcar, são vistos como alternativas mais saudáveis, mas precisam ser consumidos com equilíbrio". Divulgação "Isso ocorre porque, embora esses produtos contenham menos ou nenhum dos ingredientes preocupantes, eles podem apresentar outras substâncias prejudiciais", disse à Folha de Pernambuco. Divulgação Mesmo com a possível redução de açúcar e cafeína, esses produtos podem trazer impactos diretos à saúde dos indivíduos. Em alguns casos, há um desequilíbrio no consumo por achar justamente o contrário. Um desses exemplos é o café descafeinado. Ele é frequentemente considerado inofensivo pela redução ou até remoção da cafeína, substância química natural presente nos grãos. Divulgação A cafeína, apesar de não ser prejudicial à saúde quando o consumo é moderado, consiste em um estimulante natural. Ela pode gerar uma sensação de bem-estar, mas para algumas pessoas pode causar agitação e agravar sintomas da ansiedade e gerar uma má resposta gástrica. O ideal, portanto, é limitar a três ou quatro pequenas xícaras de café descafeinado por dia. A ingestão exagerada pode ser prejudicial, principalmente para quem tem restrições a essa substância. Afinal, a quantidade residual de cafeína no café descafeinado é de apenas três miligramas por xícara, enquanto no tradicional é entre 70 e 140 miligramas. Divulgação O grão de café descafeinado concentra cerca de 85% dos antioxidantes em relação à opção sem processamento. Com isso, ele apresenta pequenas alterações no aroma, sabor e cor da bebida. Divulgação Outro exemplo é a cerveja sem álcool. De acordo com a nutricionista Eliane Silva o fato de ser "sem álcool" não a torna livre de riscos. "O consumo excessivo pode trazer problemas", ressaltou. Divulgação Além disso, as pessoas necessitam observar os rótulos, pois ingredientes como açúcar e trigo podem ser prejudiciais, principalmente para quem tem diabetes ou hipertensão. Divulgação A moderação e a leitura atenta dos rótulos são fundamentais para evitar impactos como o aumento da glicose e da pressão arterial. A composição da cerveja varia muito. Algumas marcas utilizam ingredientes naturais e processos de produção inovadores, resultando em um produto com maior valor nutricional e menor teor de açúcar. - Divulgação Quando o assunto são produtos saudáveis, outro que vem à tona e gera discussão são os doces sem açúcar. Eles podem ser uma opção dentro de uma dieta equilibrada, mas não são necessariamente mais saudáveis do que doces com açúcar. Divulgação "Precisamos observar não só a ausência de açúcar, mas também o teor de sódio e gordura presentes nestes produtos. Um biscoito 'fit', por exemplo, pode conter farinhas refinadas ou adoçantes artificiais que não são benéficos para todos", revelou a especialista. Divulgação Esses doces sem açúcar podem ser adoçados com uma variedade de alternativas. Entre elas, adoçantes artificiais, como sacarina, aspartame e sucralose; álcoois de açúcar, tais como eritritol, manitol, xilitol e sorbitol; ou aditivos alimentares, como maltodextrina. Sorvete - Produtos Light - Divulgação "No biscoito, você tem que ver se ele leva farinha integral, se não é uma farinha normal. Qual tipo de adoçante que é colocado na composição", afirmou a nutricionista Eliane Silva. O chocolate zero açúcar pode ser uma opção mais saudável do que o chocolate convencional, mas deve ser consumido com moderação. Ele se torna uma alternativa para quem precisa reduzir o consumo de açúcar, com uma dieta menos calórica e sem deixar de comer um doce. Divulgação "Temos que ficar atentos a isso também nos chocolates sem açúcar. Quanto maior o teor de cacau, melhor será. Vai trazer mais benefícios à saúde", explicou Kaffee Meister Unsplash No entanto, o chocolate zero açúcar não é isento de calorias, sendo importante novamente ler os rótulos para estar atento aos riscos à saúde. O tipo de chocolate que oferece menos riscos é o amargo, porque é rico em cacau e com menor teor de açúcar e gordura, porém deve ser consumido de maneira equilibrada. Lisa Weinstein Unsplash A orientação da nutricionista é clara: analisar os ingredientes é crucial para fazer escolhas inteligentes, evitando produtos "falsamente saudáveis". Divulgação "O segredo do sucesso em qualquer dieta é a moderação e o acompanhamento de um nutricionista e médico. Com planejamento, é possível alcançar uma vida mais saudável e com mais qualidade", acrescentou. Divulgação A busca por uma alimentação mais saudável também chegou a outras demandas. No setor de sorvetes, a oferta de produtos sem adição de açúcar tem ganhado destaque e atraem consumidores preocupados com o bem-estar geral. Assim, as grandes empresas voltadas a esses produtos também apostam nas versões diets. Picolés sorvetes são alternativas para tentar reduzir os prejuízos à saúde, porém devem ser consumidos de forma equilibrada e sempre com atenção aos rótulos. Divulgação Os refrigerantes, tanto os tradicionais quanto os zeros, são produtos ultraprocessados que contêm corantes, conservantes, aromas sintéticos e gás carbônico. Mesmo sem o açúcar refinado das versões originais, eles são adoçados com substitutos como aspartame e stevia. Divulgação Por fim, o consumo de adoÃ§antes artificiais podem trazer efeitos negativos relacionados ao uso excessivo. Entre eles, alteraÃ§Ãµes no apetite, problemas digestivos e ganho de peso. A OrganizaÃ§Ã£o Mundial da SaÃºde (OMS) considera seguro o consumo diÃ¡rio de atÃ© 40 ml de aspartame por quilo de peso corporal. DivulgaÃ§Ã£o Voltar Próximo

O site deixa pistas de que dois novos produtos da marca devem chegar ao mercado em breve. “Queria criar algo legal, que pudesse até substituir hábitos ruins, como cigarro eletrônico. É divertido, gostoso e não faz mal à saúde como outros produtos. Esse é só o começo”, disse Antonela.

Quem é Antonela Braga?