Criança compra R$ 23 mil em pirulitos pelo celular da mãe

Uma moradora do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, levou um susto ao perceber que seu filho de 8 anos havia usado seu celular para comprar mais de 70 mil pirulitos pela internet, totalizando cerca de R$ 23,5 mil. A compra inesperada foi feita na Amazon e deixou a conta bancária da família no vermelho.

Holly LaFavers, residente da cidade de Somerset, contou ao programa norte-americano Good Morning America que havia acabado de receber seu salário quando notou a transação de US$ 4.200. "Entrei em pânico. Fui direto ao aplicativo do banco e vi que o valor havia sido cobrado pela Amazon", relatou.

O responsável pela compra era Liam, seu filho adotivo, que costuma usar o celular da mãe como forma de recompensa. Segundo Holly, ele se diverte simulando compras no aplicativo, adicionando itens ao carrinho sem efetivar a compra. Desta vez, no entanto, ele foi além e finalizou o pedido de milhares de pirulitos da marca Dum-Dums.

Apesar de ser orientada a recusar as entregas para obter reembolso, as primeiras 22 caixas chegaram sem qualquer aviso, tornando a devolução mais difícil. A família, então, contou com a solidariedade de amigos e vizinhos, que se mobilizaram para comprar as caixas recebidas. A repercussão do caso sensibilizou a Amazon, que posteriormente entrou em contato com a mulher e confirmou a devolução.

"Vou doar ou entregar os pirulitos para quem ajudou, ou para instituições de caridade", disse a mãe, emocionada com a mobilização da comunidade.

Liam foi diagnosticado aos 4 anos com FASD (Transtorno do Espectro Alcoólico Fetal), uma condição que pode afetar o comportamento e a compreensão da criança. LaFavers decidiu compartilhar a história não só pelo episódio curioso, mas também para conscientizar sobre a condição.

"Muitas dessas crianças são mal compreendidas e acabam invisíveis à sociedade", afirmou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice