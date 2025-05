Pais são presos por manter filhos em 'casa dos horrores' por 3 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casal de alemães foi preso em Oviedo, na Espanha, por manter os filhos trancados em casa há mais de 3 anos. A imprensa internacional chamou o local de “casa dos horrores”, devido ao estado do imóvel, que tinha desenhos assustadores feitos pelas crianças. De acordo com a polícia, Christian Steffen e Melissa Ann Steffen mantinham os dois meninos de 8 anos e um de 10 desassistidos, fora da escola e "rodeados de lixo".

Casa estava coberta de lixo Polícia Nacional da Espanha

Os policiais foram ao local após uma denúncia feita por uma vizinha identificada como Silvia, em meados de abril. Ela estranhou a quantidade de compras que chegavam à casa, que era registrada como residência de apenas uma pessoa.

A mulher registrou vários comportamentos estranhos vindos da casa, desde outubro de 2021, em meio à pandemia. Ela anotou detalhes, como horários de aberturas das cortinas e o padrão de saídas de Christian. Silvia – que mora a 20 metros do local – ouvia vozes de crianças, mas nunca as tinha isto.

De acordo com a polícia, as crianças foram encontradas usando fraldas e três máscaras cada. A casa tinha sérios problemas de higiene e um cheiro insuportável.

Antes de os agentes entrarem no local, o pai pediu que eles colocassem máscaras. No entanto, o homem não explicou o motivo do apetrecho de proteção. Segundo o jornal La Razón, após saírem da casa, os meninos agiram como se nunca tivessem estado ao ar livre.

As crianças se comunicam em inglês e pareciam muito assustadas. A mãe justificou que elas tinham "graves patologias" e pedia que ninguém se aproximasse. As crianças foram atendidas por médicos e levadas a um centro de acolhimento para menores.

Ainda não se sabe quando e como a família chegou à Espanha e por que as crianças foram mantidas em cárcere.

De acordo com os investigadores, os pais sofriam da chamada "síndrome da Covid" e impuseram à família um confinamento extremo por mais de três anos. Christian e Melissa estão sendo investigados por suspeita de maus-tratos psicológicos, violência doméstica e abandono de incapaz. Se condenados, eles podem pegar de 5 a 7 anos de prisão.

Ainda de acordo com a polícia espanhola, as crianças dormiam em berços semelhantes a gaiolas. A casa estava cheia de lixo, fezes de animais e remédios vencidos. O quarto de hóspedes se tornou um “depósito de fraldas usadas”. E um banheiro era a casa de um gato com um “tumor enorme”. Não foi informado o estado de saúde do animal.

As camas das crianças estavam cheias de desenhos feitos por elas, incluindo um monstro gritando e uma caveira com ossos cruzados.

A polícia detalhou que só o pai podia abrir a porta, receber compras e sair de casa. Melissa, que pesa cerca de 140 quilos, enfrenta dificuldades de locomoção.