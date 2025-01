‘Minha filha vivia em um cativeiro’: pai desabafa após morte de personal

Antônio da Silva, pai de Ilines Valença da Silva, de 31 anos, personal trainer morta no domingo (26/1), fez um desabafo emocionante na manhã desta terça-feira (28) no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense (RJ), onde será sepultado o corpo da vítima.



Ele afirmou não ter percebido sinais de violência no relacionamento dela com o marido, o principal suspeito, mas notou que a filha estava mais isolada. “Ela ia muito na casa das irmãs e parou de ir. O cara ficava criando ela assim, tipo cativeiro dentro de casa”, revelou.

A vítima foi asfixiada e estrangulada e Valdernir da Silva, também personal e marido dela, é o principal suspeito. O corpo dela foi encontrado no banheiro de casa em Belford Roxo (RJ), com um fio no pescoço.



Parentes e amigos da personal estão revoltados e chocados com a morte brutal da moça. Antônio descreveu a filha: “Ela era toda doce, uma garota que todo mundo gostava. Se ela tinha um problema, procurava aliviar os problemas dos outros”, disse.



Antônio também contou que Valdernir proibiu a mãe de Ilines de entrar no prédio onde o casal morava. “Minha ex-mulher chegou lá e ele não deixou ela entrar”, relatou.

Valdernir da Silva, personal trainer, principal suspeito de ter matado a própria mulher, também personal, no Rio de Janeiro Arquivo pessoal



Além disso, o pai da vítima afirmou que Ilines queria ter um filho, mas Valdernir não podia devido ao uso excessivo de anabolizantes. “Ele parou de tomar os remédios por seis dias e voltou a usar”, disse.



O casal se conheceu numa academia em Belford Roxo, onde trabalhava. Eles se casaram em julho passado, mas desde outubro Ilines demonstrava sinais de infelicidade e sofria ameaças e agressões. Ela estava pronta para deixar o marido, mas ele não aceitava a separação.

Emocionado, Antônio desabafou sobre a perda da filha. “Só o tempo vai curar essa dor. Se a justiça soltar ele e ele passar perto de mim, não vou me responsabilizar pelo que posso fazer”, afirmou.



Momentos antes do sepultamento de Ilines, Valéria Carnaval, mãe da vítima, se emocionou durante entrevista à Super Rádio Tupi. Segundo ela, a filha estava muito feliz.



“Ela tava no auge da felicidade. Ela não estava depressiva como ele [Valdernir] falou. Eu não tenho mais coração. Como uma pessoa vai ter coração? Se todo dia eu ligava para ela, dava bom dia e falava para mim: ‘Oi mãe, eu estou trabalhando tanto que as vezes eu nem consigo te responder’. Como está meu coração?”, desabafou.



Valéria diz que está desanimada. “Eu não tenho vontade de fazer nada porque tudo que eu fazia era em prol das minhas filhas. Sempre trabalhei para as minhas filhas. Eu sempre quis estar do lado delas para tudo”, completou Valéria.

Marido tentou enganar as autoridades



O marido contou aos policiais que ela estava com depressão e havia tirado a própria vida.



Depois de colher depoimentos, observar câmeras de segurança da residência do casal e perceberem contradições no depoimento dele, os agentes constataram que ela foi assassinada.



Valdernir foi preso nesta segunda-feira (27) por agentes da Polícia Civil e ao chegar na delegacia quase foi agredido por familiares da vítima.