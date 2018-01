Casal mantinha 13 filhos acorrentados e famintos na Califórnia

David Turpin, de 57 anos, e sua esposa, Louise, de 49, mantinhas os 13 filhos em cárcere privado e condições sub-humanas (foto: AFP PHOTO / Riverside County Sheriff's Department)

Uma barbárie foi revelada nesta segunda-feira em um povoado da Califórnia, onde a polícia descobriu que treze irmãos, com entre 29 e 2 anos, eram mantidos acorrentados, famintos e imersos na sujeira na casa de seus pais.

A polícia encontrou o local alertada por uma das vítimas, uma jovem de 17 anos, que conseguiu escapar da casa, nos arredores de Perris, a sudoeste de Los Angeles. A adolescente telefonou para o serviço de emergência 911 de um celular que encontrou na residência.

A jovem, que estava "magérrima" e parecia ter apenas dez anos, segundo a polícia, "afirmou que seus doze irmãos e irmãs eram mantidos em cativeiro na casa por seus pais, precisando que alguns estavam acorrentados".

Os policiais se dirigiram então para a residência de David Turpin e sua esposa, Louise, de 57 e 49 anos, onde encontraram várias pessoas acorrentadas a suas camas em meio a um cheiro terrível.

A princípio, a polícia pensou que se tratava de 12 menores, "desnutridos e muito sujos", mas depois percebeu que havia sete adultos, com entre 18 e 29 anos. Seis das 13 vítimas (incluindo a adolescente que fugiu) eram menores, e a mais nova tinha apenas dois anos.

As autoridades fixaram uma fiança de 9 milhões de dólares para os pais, denunciados por tortura, cárcere privado e por colocar os filhos em risco. Interrogados pela polícia, os pais não puderam "dar qualquer explicação razoável sobre por que motivo mantinham os filhos acorrentados".

Uma página do Facebook sob o nome de David-Louise Turpin traz uma foto de toda a família no que parece ser uma cerimônia de casamento (foto: Reprodução/ Facebook )

Uma página do Facebook sob o nome de David-Louise Turpin traz uma foto dos dois no que parece ser uma cerimônia de casamento. Louise Turpin está com um vestido branco, David aparece de terno e o casal é rodeado por 13 crianças ou jovens.



As meninas, de cabelo longo e castanho, estão com o mesmo modelo de vestido púrpura com estampado escocês, excepto uma bebê, vestida de fúcsia. Os meninos aparecem todos como o mesmo corte de cabelo de David Turpin.



O casal aparece diante de um homem vestido como Elvis Presley segurando um microfone, como nas cerimônias de casamento "kitsch" de Las Vegas.

Outra foto, de abril de 2016, revela David e Louise Turpin rodeados de 13 jovens, todos sorridentes, com jeans e camisas vermelhas.

Em uma das fotos, a bebê está vestida com uma camiseta onde se pode ler: "Mamãe me ama".



Família estranha

Kimberly Milligan, vizinha dos Turpin, disse ao jornal Los Angeles Times que muitas coisas eram estranhas "naquela família": as crianças "eram muito pálidas, tinham o olhar vazio e nunca saíam para brincar, apesar de serem numerosos".

Dezenas de curiosos acompanharm o trabalho da polícia em frente à casa dos pais acusados de manter os 13 filhos acorrentados (foto: AFP / Bill Wechter )

"Acreditava que eles estudavam em casa", algo relativamente frequente nos Estados Unidos, acrescentou Milligan. "Sentíamos que havia algo estranho mas não queríamos pensar mal daquela gente. Agora a vizinha se sente terrivelmente culpada: "Como é que ninguém viu nada"?

David Turpin aparece registrado no Diretório Escolar da Califórnia como diretor do colégio particular Sandcastle Day School, inaugurado em março de 2011, cujo endereço é o mesmo da residência dos Turpin. A escola teria apenas seis estudantes, com entre 10 e 18 anos, em graus diferentes, segundo os últimos dados do departamento estadual de educação.

Os Turpin declararam falência no mesmo ano em que abriram a escola, com uma dívida acumulada de entre 100 mil e 500 mil dólares, revelam documentos judiciais citados pelo jornal The New York Times.

O jornal assinala que no momento David Turpin trabalhava como engenheiro para o grupo de defesa Northrop Grumman, com um salário anual de 140 mil dólares, enquanto Louise aparece como dona de casa.