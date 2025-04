Mãe é presa na Espanha por vender filha recém-nascida

A polícia espanhola informou, nesta sexta-feira (25), a prisão de uma mulher que supostamente vendeu sua bebê recém-nascida para um casal por 2.000 euros (cerca de R$ 13 mil).

Os policiais prenderam a mulher, de 37 anos, no mês passado em Móstoles, um subúrbio ao sul de Madri, segundo um comunicado da polícia. O casal suspeito de comprar o bebê e dois parentes deles foram presos na cidade de Córdoba, no sul do país.

Uma investigação preliminar concluiu que a mãe chegou a um acordo financeiro para vender a filha ao casal por 2.000 euros, mas depois "mudou de ideia" e pediu sua devolução, de acordo com o comunicado da polícia.

O casal se recusou a devolver o bebê, a menos que a mãe biológica os reembolsasse pelos 2.000 euros que pagaram, além de outros 1.000 euros pelo custo de tê-la em Córdoba com eles por um mês antes do parto.

A polícia explicou que começou a investigar depois que a mulher registrou uma queixa alegando que uma família de Córdoba havia "sequestrado" seu bebê recém-nascido.

O bebê foi entregue a um centro de proteção à criança em Córdoba. As autoridades retiraram a custódia dos outros seis filhos da mulher em 2022, acusando-a de negligência, de acordo com a polícia.

