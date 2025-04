Mãe inventa nome para filha e reclama: 'Ninguém sabe pronunciar'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A britânica Emma Hutton viralizou nas redes sociais com um vídeo em que conta que ninguém consegue pronunciar o nome incomum de sua filha. Ela batizou sua filha mais nome de Elae – que se pronuncia “El-ei” – porque não queria que o nome de seu bebê fosse "sem graça".

Mas ela está cada vez mais frustrada porque as pessoas, mesmo adultos que ela considera inteligentes, como médicos, não conseguem pronunciar o nome da forma correta. "As pessoas ainda não sabem ler o nome da minha filha. Realmente não é tão difícil assim", reclamou no TikTok.

"Estamos em 2025, eu não sabia que as pessoas não conseguiriam entender o inglês básico”, bradou. A mãe, furiosa, explicou que tinha acabado de consultar um clínico geral, que tinha chamado a bebê pelo nome errado.

"Ele pronunciou errado, de novo, ele a chamou de Ellie. Aí ele simplesmente olhou para mim e disse: 'Eu pronunciei errado, não é?'”, narrou, explicando que o nome se pronuncia da mesma forma que a cidade Los Angeles, em inglês.

Nos comentários, os internautas não foram compreensivos com Emma, dizendo que ela deveria ter escolhido um nome mais convencional se quisesse evitar confusão. "Se as pessoas decidirem escrever nomes um pouco 'diferentes', não fiquem bravos com quem tenta pronunciá-los. Nós tentamos", respondeu um perfil.

No Brasil, a Lei de Registros Públicos, de 1973, passou a determinar que o oficial de registro civil não registre nomes que exponham a pessoa ao ridículo ou que possam causar constrangimentos. OpenClipart-Vectors por Pixabay Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências) Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural... kumustaka por Pixabay Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha. myresb por Pixabay Amável Pinto - Ops. Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil. Imagem de mohamed Hassan por Pixabay América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente. OpenClipart-Vectors por Pixabay Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele... Imagem de Oberholster Venita por Pixabay Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino... Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. OpenClipart-Vectors por Pixabay Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay Ava Gina - Ops. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha?? Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Savana Price por Pixabay Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza. Imagem de David por Pixabay Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece... Augusto Ordóñez por Pixabay Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário. OpenClipart-Vectors por Pixabay Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão? André Santana AndreMS por Pixabay Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Pontep Luangon por Pixabay Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. Imagem de missartem por Pixabay Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? Imagem de David por Pixabay Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. - Imagem de 5638993 por Pixabay Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso. OpenClipart-Vectors por Pixabay Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não. Hanna Bazhyna por Pixabay Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop) Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada" André Santana AndreMS por Pixabay Maria Tributina Prostituta Cataerva - "Não entendo o porquê desse nome. E agora?" ryo taka por Pixabay Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro... OpenClipart-Vectors por Pixabay Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí. Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. OpenClipart-Vectors por Pixabay Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão... Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar. Agata pixabay Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso? OpenClipart-Vectors por Pixabay Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha... - OpenClipart-Vectors por Pixabay Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! André Santana AndreMS por Pixabay Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites... Dmitry Abramov por Pixabay Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. OpenClipart-Vectors por Pixabay Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Imagem de Eli Grek por Pixabay Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí. Clker-Free-Vector-Images por Pixabay Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Imagem de ryo taka por Pixabay Voltar Próximo

"Não é culpa deles, é sua. Por que as pessoas não entendem?", questionou um perfil. “Desculpe, pronunciei errado o nome estranho que você inventou", zombou uma mulher.

De acordo com o relatório Australian Baby Names de 2025, os pais estão dando as costas aos nomes “tradicionais”, optando por versões mais curtas e nomes com menos sílabas. “Após pesquisar diferentes gerações de pais e aqueles que planejam se tornar pais em todo o país, descobrimos que há uma preferência por nomes únicos em vez dos tradicionais”, disse o estudo.

“Essa tendência está sendo impulsionada pelas gerações mais jovens, que estão adotando nomes únicos mais do que qualquer geração anterior”, pontuou o documento. Como resultado, nomes clássicos em inglês, como Michael, Charles e Quinn, caíram completamente em desuso.