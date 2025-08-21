Assine
DOCE SONHO

Influenciadora revela que fatura R$ 23 mil com lives dormindo

Débora Peixoto monetizou a hora do sono e, segundo ela, os assinantes pagam R$ 590 por mês para ter acesso à transmissões exclusivas do momento

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/08/2025 13:40

Influenciadora cobra R$ 590 mensais para fazer lives dormindo
Influenciadora cobra R$ 590 mensais para fazer lives dormindo

Trabalhe enquanto eles dormem. Ou melhor, trabalhe enquanto você dorme. Essa é a lição que a criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto vem aplicando. Ela disse que já faturou R$ 23 mil para fazer lives dormindo.

Segundo ela, os assinantes pagam R$ 590 por mês para ter acesso à transmissões exclusivas e assistir ao momento de descanso dela, em tempo real. Batizado de “reality noturno”, o projeto se distancia do conteúdo sexual tradicional da influenciadora. O foco é criar intimidade e proximidade, sem apelo sexual explícito. 

“Foi um fã que falou para mim que eu era linda até dormindo. Pensei: será que vou conseguir faturar dormindo? Perguntei: você pagaria para me ver dormindo? Ele falou que sim. Providenciei uma câmera no meu quarto, com um link de acesso, e comecei a vender esse acesso para eles me verem dormindo”, contou em um podcast. 

A ideia surgiu de interações recorrentes com fãs. “Comecei a receber recados dizendo que eu não precisava fazer nada, que só de estar ali, em silêncio, já era suficiente. Achei curioso no início, mas depois de notar que isso se repetia com frequência, resolvi transformar em algo comercial. É um tipo de conexão diferente, mais contemplativa”, disse. 

O ambiente das lives é minimalista: o quarto fica à meia-luz, com a câmera fixa sobre a cama e sem música ou cortes, simulando uma câmera de vigilância. Débora controla o link de acesso e faz ajustes para preservar sua privacidade, garantindo que os assinantes tenham uma experiência de proximidade sem invasão.

Segundo a influenciadora, a recepção do público foi surpreendente. “No primeiro dia que fui dormir, já tinha 40 assinantes. Hoje, depois de quatro lives, tenho 100 assinantes. Pode parecer estranho para alguns, mas existe um público fiel que busca exatamente esse tipo de experiência. E é um público que quer algo que só eu posso oferecer dessa forma”, disse Débora.

Quem é Débora Peixoto? 

  • Aos 32 anos, Débora é um dos grandes nomes do Privacy, plataforma de conteúdo adulto;
  • Além das fotos e vídeos sensuais, ela é conhecida por se envolver em diversas polêmicas;
  • Em maio de 2025, ela viralizou ao contar que tinha engravidado de um ator durante uma gravação pornográfica, mas perdeu o bebê em seguida;
  • Ela também já foi assunto ao aplicar fezes no rosto para 'hidratar a pele';
  • Débora também contou que recebeu um e-mail  da administração do prédio onde mora, informando sobre um abaixo-assinado dos seus vizinhos pedindo para que ela se mude do apartamento;
  • Durante o carnaval, foi alvo de críticas após desistir de desfilar na Salgueiro. Na ocasião, ela disse que o enredo "De Corpo Fechado", que abordava religiões de matriz africana, ia contra suas convicções cristã;
  • Débora também denunciou que encontrou o carro vandalizado com tinta spray, com a frase “Foto nua não é trabalho” pichada no automóvel.

brasil internet lives redes-sociais

