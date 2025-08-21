Influenciadora revela que fatura R$ 23 mil com lives dormindo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Trabalhe enquanto eles dormem. Ou melhor, trabalhe enquanto você dorme. Essa é a lição que a criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto vem aplicando. Ela disse que já faturou R$ 23 mil para fazer lives dormindo.

Segundo ela, os assinantes pagam R$ 590 por mês para ter acesso à transmissões exclusivas e assistir ao momento de descanso dela, em tempo real. Batizado de “reality noturno”, o projeto se distancia do conteúdo sexual tradicional da influenciadora. O foco é criar intimidade e proximidade, sem apelo sexual explícito.

“Foi um fã que falou para mim que eu era linda até dormindo. Pensei: será que vou conseguir faturar dormindo? Perguntei: você pagaria para me ver dormindo? Ele falou que sim. Providenciei uma câmera no meu quarto, com um link de acesso, e comecei a vender esse acesso para eles me verem dormindo”, contou em um podcast.

A ideia surgiu de interações recorrentes com fãs. “Comecei a receber recados dizendo que eu não precisava fazer nada, que só de estar ali, em silêncio, já era suficiente. Achei curioso no início, mas depois de notar que isso se repetia com frequência, resolvi transformar em algo comercial. É um tipo de conexão diferente, mais contemplativa”, disse.

O ambiente das lives é minimalista: o quarto fica à meia-luz, com a câmera fixa sobre a cama e sem música ou cortes, simulando uma câmera de vigilância. Débora controla o link de acesso e faz ajustes para preservar sua privacidade, garantindo que os assinantes tenham uma experiência de proximidade sem invasão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a influenciadora, a recepção do público foi surpreendente. “No primeiro dia que fui dormir, já tinha 40 assinantes. Hoje, depois de quatro lives, tenho 100 assinantes. Pode parecer estranho para alguns, mas existe um público fiel que busca exatamente esse tipo de experiência. E é um público que quer algo que só eu posso oferecer dessa forma”, disse Débora.

Adepto da poligamia, o influenciador conhecido como "Arthur O Urso" revelou que recebe mensagens inusitadas de homens. Reprodução/Instagram Desde 2021, ele defende publicamente o "amor livre" e relacionamentos não monogâmicos. Reprodução/@arthurourso Em 2022, ele gerou polêmica nas redes sociais por ter se casado simbolicamente com nove mulheres. Divulgação Sua postura, que despertou tanto admiração quanto controvérsia, revelou um fenômeno inesperado. Reprodução/@arthurourso Acontece que o influenciador passou a receber uma enxurrada de mensagens de homens que demonstravam uma profunda carência emocional. Reprodução/Instagram "Recebo todos os dias mensagens como 'queria estar no seu lugar', 'deve ser ótimo ter várias mulheres cuidando de você'", contou o influencer. Divulgação "Aos poucos, fui entendendo que o que esses homens buscam não é liberdade afetiva, mas um tipo de acolhimento quase maternal. Não querem parceiras, querem alguém que os cuide incondicionalmente", explicou. Divulgação O influenciador admitiu que só conseguiu identificar esse padrão nos outros quando reconheceu traços semelhantes em sua própria vida. Divulgação "Durante muito tempo, eu mesmo confundia amor com cuidado absoluto. Só entendi que vivia o Complexo de Édipo depois de anos de terapia", afirmou. Divulgação/CO Assessoria "Esperava que as mulheres me acolhessem emocionalmente o tempo todo, sem perceber que isso não era saudável", relatou ele. Divulgação O conceito psicanalítico do Complexo de Édipo, desenvolvido por Sigmund Freud, descreve a fixação infantil pela figura materna e a dificuldade em superá-la na vida adulta. Alisa Dyson/Pixabay Segundo o influenciador, ele vê os homens frustrados porque as mulheres "cobram diálogo, atitude e maturidade" dentro dos relacionamentos. Divulgação "Amadurecer emocionalmente exige responsabilidade. Não dá pra jogar nas costas da parceira a tarefa de preencher o que falta em você", opinou Arhur. Divulgação "Amar alguém não é o mesmo que ser cuidado como um menino e confundir essas coisas leva a relacionamentos desequilibrados", concluiu. Reprodução/@arthurourso Recentemente, Arthur Urso, que agora vive com apenas quatro mulheres, revelou que planeja se tornar árbitro de futebol profissional. Reprodução/@arthurourso A ideia surgiu ao perceber que, apesar de sua paixão pelo esporte, não torce por nenhum time específico. Reprodução/Instagram Ele jÃ¡ entrou em contato com a FederaÃ§Ã£o Paraibana de Futebol e pretende comeÃ§ar os estudos ainda em 2024, com planos de se especializar no Rio de Janeiro e em SÃ£o Paulo. ReproduÃ§Ã£o/Instagram Em 2024, o influenciador deu o que falar ao assumir ter feito uma harmonização íntima que, segundo ele, teve a aprovação das esposas: "Esse procedimento foi uma escolha pessoal, algo que me faz sentir bem comigo mesmo e mais confiante". Reprodução/Instagram Em 2023, ele viralizou na internet divulgar a construção de uma "mansão do amor livre", com direito a 20 ambientes e até cama de ouro. Montagem/Divulgação Voltar Próximo

Quem é Débora Peixoto?