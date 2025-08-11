Como é se hospedar no hotel exclusivo para adultos em Minas?

Mais do que um lugar para se hospedar, o Kuriuwa Hotel é uma experiência completa que combina luxo, romantismo e conexão com a natureza. Sua política de proibir a entrada para as crianças ( único hotel que adota a tendência em Minas Gerais) garante um ambiente tranquilo e exclusivo, enquanto as instalações de alto padrão, a gastronomia sofisticada e o atendimento impecável criam memórias inesquecíveis. Seja para uma escapada romântica ou um momento de autocuidado.



Localizado na charmosa Monte Verde, no sul de Minas Gerais, o Kuriuwa Hotel é um destino que combina sofisticação, conforto e uma conexão única com a natureza. Situado a 1.750 metros de altitude, em uma propriedade de 24 mil m² na Serra da Mantiqueira, este hotel cinco estrelas se destaca como um oásis de tranquilidade projetado especialmente para casais, sendo uma opção ‘childfree’ que garante privacidade e serenidade aos hóspedes. Com uma proposta voltada para o romantismo e o bem-estar, o hotel oferece uma experiência inesquecível para quem busca uma escapada relaxante em meio à natureza.







Uma das características mais marcantes do Kuriuwa Hotel é sua política childfree, que permite apenas hóspedes acima de 14 anos. Essa escolha reflete o compromisso do hotel em proporcionar um ambiente de paz e exclusividade, ideal para casais que desejam celebrar momentos especiais, como lua de mel, aniversários de casamento ou simplesmente uma pausa da rotina. A ausência de crianças garante um cenário silencioso, onde é possível relaxar profundamente, desfrutar de conversas tranquilas e aproveitar cada detalhe da hospedagem sem interrupções.





Vantagens de um ambiente 'childfree'

Tranquilidade absoluta: Sem o barulho e a agitação que crianças podem trazer, o Kuriuwa oferece um ambiente sereno, perfeito para relaxar e se reconectar com o parceiro ou consigo mesmo. Os hóspedes frequentemente elogiam a calma que permeia o hotel, ideal para quem busca um refúgio da vida cotidiana.

Foco no romantismo: O Kuriuwa foi projetado para casais, com acomodações e serviços que criam uma atmosfera romântica. Desde chalés com lareira e hidromassagem até jantares com música ao vivo, cada detalhe é pensado para tornar a estadia inesquecível.

Privacidade garantida: A política childfree assegura que os hóspedes desfrutem de momentos de intimidade com total privacidade. A vista privilegiada para a Serra da Mantiqueira reforça a sensação de exclusividade.

Atividades voltadas para adultos: As instalações e serviços, como o spa, a sauna e o bar com vinhos selecionados, são voltados para o público adulto, criando uma experiência personalizada que atende às preferências de casais em busca de relaxamento e sofisticação.





Luxo em meio à natureza

O hotel nas montanhas tem uma proposta voltada para o romantismo e o bem-estar Kuriuwa Hotel/Divulgação

O Kuriuwa Hotel é composto por 17 moradas, chalés cuidadosamente distribuídos para maximizar a privacidade e oferecer vistas deslumbrantes da Serra da Mantiqueira. Cada acomodação é equipada com detalhes que elevam o conforto, como:

Lareiras e hidromassagens: Muitas suítes contam com lareiras aconchegantes e banheiras de hidromassagem para dois, perfeitas para noites frias na montanha.

Decoração sofisticada: Pisos de madeira, móveis elegantes e uma decoração que combina charme rústico com toques modernos criam um ambiente acolhedor.

Varandas privativas: Cada chalé possui uma varanda ou terraço com vista para o jardim ou as montanhas, ideal para contemplar o pôr do sol.

Amenidades premium: TVs de tela plana, DVD players, frigobar, ar-condicionado, aquecimento e roupas de cama de alta qualidade garantem uma estadia confortável.







Experiência para os sentidos

Sem o barulho e a agitação que crianças podem trazer, o Kuriuwa oferece um ambiente sereno Kuriuwa Hotel/Divulgação O hotel nas montanhas tem uma proposta voltada para o romantismo e o bem-estar Kuriuwa Hotel/Divulgação A localização na Serra da Mantiqueira permite explorar trilhas próximas, como a Pedra Partida Kuriuwa Hotel/Divulgação Único hotel ‘childfree’ em Minas, o Kuriuwa Hotel está localizado em Monte Verde Kuriuwa Hotel/Divulgação O Kuriuwa foi projetado para casais, com acomodações e serviços que criam uma atmosfera romântica Kuriuwa Hotel/Divulgação Voltar Próximo

A culinária do Kuriuwa é um dos pontos altos da estadia, com uma proposta que valoriza ingredientes locais e sabores sofisticados. O Espaço Kuriuwa, restaurante do hotel, oferece pratos da culinária brasileira com influências suíças, como o tradicional fondue de queijo, acompanhado de uma extensa carta de vinhos.

Café da manhã: O buffet de café da manhã é um verdadeiro banquete, com uma variedade de pães, bolos, salgados, sucos, opções veganas e vegetarianas, além de itens regionais como pamonha e tapioca preparada na hora. A música ao vivo durante o café da manhã cria uma atmosfera encantadora.

Jantar romântico: À noite, o restaurante oferece pratos à la carte com ingredientes frescos e apresentações refinadas, muitas vezes acompanhados por apresentações musicais que tornam a experiência ainda mais especial.

Uso sustentável do pinhão: O hotel aproveita a abundância de pinhões (sementes de araucária) da região, incorporando-os em bolos, caldos e pães artesanais, proporcionando uma conexão única com a cultura local.

Convite ao relaxamento

O Kuriuwa Bem-Estar, spa do hotel, é um dos grandes diferenciais para quem busca relaxamento. Equipado com piscina aquecida com hidromassagem, sauna semi-úmida e academia, o spa oferece uma variedade de tratamentos, como massagens, banhos relaxantes e terapias corporais, ideais para renovar as energias.

Além do spa, o hotel conta com:

Piscina externa com vista: Perfeita para um mergulho refrescante enquanto se aprecia a paisagem montanhosa.

Espaço de cinema: Um ambiente sofisticado para sessões de filmes, ideal para noites tranquilas.

Biblioteca e bar: Espaços acolhedores para relaxar com um bom livro ou degustar um chocolate quente ou vinho.

Atividades ao ar livre: A localização na Serra da Mantiqueira permite explorar trilhas próximas, como a Pedra Partida e a Pedra Redonda, a poucos minutos de carro.

Sustentabilidade

As avaliações no Tripadvisor e Booking.com frequentemente mencionam funcionários como “extremamente atenciosos” e “solícitos”, garantindo que todas as necessidades sejam atendidas com cuidado. Além disso, o hotel tem um forte compromisso com a preservação ambiental. Implantado com respeito à natureza, o Kuriuwa utiliza os recursos da região de forma sustentável, como o pinhão em sua culinária, e mantém uma área verde preservada que reforça a conexão dos hóspedes com o meio ambiente.









Informações:

Situado na Rua do Bosque, 309, o Kuriuwa fica a 2,2 km do centro de Monte Verde, oferecendo fácil acesso a atrações como a Praça da Árvore e o Shopping Oak Plaza.

Site: www.kuriuwahotel.com.br

Contato: (35) 3438-1959.