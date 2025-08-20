Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

A creator economy, ou economia dos criadores, é um ecossistema impulsionado por criadores de conteúdo, plataformas digitais e marcas que desenvolvem e monetizam produções online. No Brasil, o setor gerou mais de 389 mil empregos diretos e indiretos nos últimos 12 meses, segundo estudo da FGV Comunicação Rio em parceria com a Hotmart. De olho nesse cenário, o app de vídeos curtos Kwai acaba de anunciar uma nova frente institucional, chamada Ekoa, voltada ao desenvolvimento, capacitação e profissionalização de criadores de conteúdo em diferentes fases da carreira.

Nesta primeira etapa, o Kwai Ekoa oferecerá aulas online e presenciais gratuitas, com foco em desenvolvimento técnico e de mercado, abordando temas como edição de vídeos, engajamento, monetização, branded content, live commerce e narrativa audiovisual. A iniciativa conta com a parceria da Community Creators Academy – universidade focada em creator economy, resultado da colaboração entre Ânima Educação e Agência Califórnia.

As inscrições para a primeira fase do projeto estão abertas, e os interessados podem se inscrever por meio do formulário disponível na página especial do Ekoa dentro do aplicativo. As aulas remotas serão transmitidas ao vivo para inscritos de todo o país, sem limite de público. Já para a turma presencial, serão oferecidas 200 vagas por mês, com pré-seleção baseada em critérios como já ser criador ativo na plataforma. Embora o projeto seja independente da grade regular da universidade, os encontros – a serem realizados entre agosto e dezembro – ocorrerão na sede da Community Creators Academy, em São Paulo, com acesso gratuito a toda a infraestrutura para as atividades práticas.

“O Kwai Ekoa nasce como um projeto de longo prazo, que vai muito além desta parceria inicial com a Community. Queremos oferecer um ambiente contínuo de aprendizado e conexão, combinando formação técnica, presença em eventos estratégicos e construção de comunidades. Nosso objetivo é ajudar criadores de todas as regiões e perfis a encontrar oportunidades reais para crescer e se profissionalizar dentro e fora do Kwai, fortalecendo o ecossistema digital brasileiro”, afirma Claudine Bayma, diretora geral do Kwai Brasil.

O Ekoa funcionará como um hub de iniciativas educativas da plataforma, reunindo ações presenciais e online com foco em formação técnica, colaborações com universidades e parcerias com organizações da sociedade civil e governos. Nos próximos meses, o programa será ampliado para alcançar diferentes perfis de criadores em várias regiões do Brasil, com detalhes sobre novas turmas e formatos sendo divulgados nos canais oficiais do Kwai.

Para mais informações, basta acessar: https://s.kw.ai/p7tuCrGh

(Importante: alguns links funcionam apenas se acessados diretamente do aplicativo Kwai.)