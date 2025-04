Kim Kardashian, a influencer absoluta no século XXI

Kim Kardashian é, aos 44 anos, uma empresária bilionária capaz de sussurrar no ouvido dos presidentes americanos.

Sua presença tem sido uma constante na cultura popular durante quase duas décadas. Cada coisa que faz capta a atenção e sempre parece ter tudo sob controle.

Outros símbolos pop foram consumidos pela fama, pelo abuso de drogas ou por problemas pessoais, mas Kardashian se manteve no auge do seu poder e desafia aqueles que a criticam por falta de substância ou por ser famosa apenas porque é famosa.

A superestrela deve testemunhar em maio em um tribunal de Paris, que nesta segunda inicia as audiências por um assalto a mão armada em 2016 que terminou com o roubo de joias de Kardashian avaliadas em milhões de dólares.

Seis pessoas devem responder pelo crime no qual desapareceram peças como um anel de diamantes que Kany West lhe deu quando era seu marido.

- Fama -

Nascida em Los Angeles em 1980, a infância de Kardashian transcorreu ao redor da fama.

Depois do divórcio de seus pais, em 1991, sua mãe se casou com Bruce Jenner, campeão olímpico de decatlo em 1976, que passou pela transição de gênero e agora se chama Caitlyn.

Seu pai, Robert, foi o advogado que defendeu O.J. Simpson em um julgamento por homicídio em 1995.

Kim lida com a fama desde a adolescência, quando suas amigas eram celebridades como Nicole Richie e Paris Hilton.

Mas foi o vazamento de um sex tape caseiro junto de um namorado que a tornou mundialmente conhecida.

Os céticos ressaltaram que o vídeo, gravado quatro anos antes, apareceu justo quando Kardashian e sua família se preparavam para promover "Keeping up with the Kardashians", um reality show que seguia de perto as vidas dos membros do clã em meio ao luxo e à riqueza, mas também de uma mesquinhez e superficialidade incríveis.

Planejado ou não, o vazamento do vídeo fez com que Kardashian se tornasse presente na memória coletiva..

"Keeping up with the Kardashians", que seguia as vidas das irmãs Kim, Kourtney e Khloe, e suas meias-irmãs Kendall e Kylie Jenner, foi um dos realities mais longevos com 20 temporadas.

Vários empreendimentos, como KKW Beuty ou KKW Fragrance colocaram Kardashian como uma concorrente séria no setor da moda, impulsionada pelo auge das redes sociais.

Mas foi a Skims que realmente a colocou em outro patamar.

A marca de roupa celebra sem complexos a figura feminina, e se vangloria de fabricar "cintas modeladores fabricadas tecnicamente que ressaltam as curvas"

A empresa foi avaliada em 4 bilhões de dólares (19,9 bilhões de reais) em 2023, enquanto a Forbes estima em 1,7 bilhão de dólares (9,66 bilhões de reais) o patrimônio pessoal de Kardashian.

- Kanye -

Sua aventura na moda foi reacendida graças à sua relação com o rapper e estilista Kanye West.

Seu casamento em 2014 foi "uma avalanche histórica de celebridades", segundo o The New York Times.

O casou voou para França para um ensaio antes do casamento no Palácio de Versalhes, aonde chegou em uma carruagem banhada a ouro antes de viajar para Florença para selar a união.

Quatro filhos depois, a relação enfrentou problemas conforme o comportamento de West ia se tornando mais errático.

Uma bizarra e truncada candidatura de Kanye à presidência dos EUA em 2020 terminou com uma confissão pessoal.

Kardashian pediu empatia por seu marido, que uma vez disse sofrer de transtorno bipolar, mas em 2021 pediu o divórcio.

Ela disse que tentou proteger seus quatros filhos da inevitável dor da separação.

"Quero ser cuidadosa porque são apenas crianças, e é difícil atravessar isso em qualquer idade", declarou à GQ em 2023.

"Ao final o que importa é que as crianças se sintam amadas e escutadas", acrescentou.

Seus filhos sem dúvida se destacam: os 357 milhões de seguidores de Kardashian no Instagram opinam regularmente sobre eles.

Em meio à maternidade, aos programas de televisão, aos tapetes vermelhos e a um empreendimento bilionário, Kardashian encontrou tempo para iniciar uma carreira em Direito.

Depois de ganhar um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump, a quem ela visitou pessoalmente, para uma avó que cumpria prisão perpétua por um primeiro crime relacionado a drogas, Kardashian se inscreveu como estagiária em um escritório de advocacia.

Em 2021, em sua quarta tentativa, passou em um dos exames de Direito da Califórnia, uma prova de sete horas de duração que aprova somente 20% dos postulantes.

Kardashian diz que seu pai, morto em 2003, "estaria muito orgulhoso".

"Ele ficaria chocado ao saber que agora esse é meu rumo".

hg/pr/ag/nn/acc/zm/dd/aa